Νέος έρωτας για τη Σίσσυ Χρηστίδου – Ποιος είναι ο άντρας που της έκλεψε την καρδιά

Στην καλύτερη φάση της ζωής της βρίσκεται η Σίσσυ Χρηστίδου, έχοντας ισορροπήσει ανάμεσα στην επαγγελματική επιτυχία και την προσωπική ευτυχία.

Η παρουσιάστρια, που αναμένεται να βρεθεί τη νέα σεζόν στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, απολαμβάνει τις διακοπές της και γεμίζει τις μπαταρίες της. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αποκαλύψεις του Νίκου Γεωργιάδη στην Huffingtopost για τον άντρα που της έχει κλέψει την καρδιά.

Ο Στέφανος Νεδέλκος, επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Κέρκυρα, κατάφερε να την γοητεύσει ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γνωριμία τους έγινε εκεί το Πάσχα.

Αν και κανένας από τους δύο δεν έχει παραδεχτεί ακόμα ότι είναι μαζί, ο κόσμος της Κέρκυρας συζητάει εδώ και λίγο καιρό αυτή τη σχέση, αφού ο 32χρονος Στέφανος Νεδέλκος είναι αρκετά γνωστός στο νησί.

Μάλιστα, οι αποδράσεις της παρουσιάστριας στην Κέρκυρα ολοένα και γίνονται πιο συχνές, ενώ και αυτές τις ημέρες ξεκουράζεται στο νησί των Φαιάκων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις διακοπές της στην Κέρκυρα

Νέος έρωτας για τη Σίσσυ Χρηστίδου

Σε συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, τον Δεκέμβριο του 2025, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε παραδεχτεί σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης: «Αν δεν φτάσει μία σχέση στα παιδιά μου, δεν μπορώ να την επικοινωνήσω στο podcast, στην τηλεόραση, σε μία συνέντευξη. Κατάλαβες; Για να φτάσει κάτι στα παιδιά μου θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό. Να έχω αποφασίσει ότι θα είναι σύντροφος ένας άνθρωπος στη ζωή μου. Δεν ξέρω κι αν υπάρχει χώρος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ συντηρητική, το παραδέχομαι».