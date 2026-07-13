Νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν – Η Τεχεράνη στοχοποιεί αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σήμερα ξανά το Ιράν, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, τονίζοντας πως έπληξαν «δεκάδες στόχους» για να εξασθενίσουν τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, ενώ από την άλλη η Τεχεράνη ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Η επανέναρξη των εχθροπραξιών το σαββατοκύριακο και η ανακοίνωση του Ιράν πως προχωρά μέχρι νεοτέρας σε νέο κλείσιμο του στενού, περάσματος στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, είχαν αποτέλεσμα αλματώδη αύξηση των τιμών του αργού όταν άνοιξαν οι ασιατικές αγορές.

Από τις 00:30 (ώρα Τεχεράνης· 00:00 ώρα Ελλάδας), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Κάτι περισσότερο από πέντε ώρες αργότερα, ανακοίνωσαν ως ολοκλήρωσαν την επιχείρησή τους.

Επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα», απαρίθμησε το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, επλήγησαν στόχοι σε τομείς του δυτικού και του νότιου Ιράν, ιδίως το νησί Κεσμ και η Μπαντάρ Αμπάς, στο επίπεδο του Ορμούζ, όπως και η επαρχία Χουζεστάν, που γειτονεύει με το Ιράκ.

Στη Μασάρ (νοτιοδυτικά), σε βομβαρδισμό «που έπληξε αντλιοστάσιο άρδευσης καλλιεργειών (…) ένας άνθρωπος έπεσε μάρτυρας και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν», είπε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA αντικυβερνήτης αρμόδιος για ζητήματα ασφαλείας στην επαρχία Χουζεστάν, ο Βαλιουλά Χαγιατί. Χθες βράδυ, το πρακτορείο είχε κάνει λόγο για νεκρό και δυο τραυματίες στη νήσο Φαρούρ, στον Κόλπο.

Ο δημόσια διακηρυγμένος στόχος της Ουάσιγκτον ήταν ο ίδιος με αυτόν του Σαββάτου προς Κυριακή: να «μειωθεί η δυνατότητά τους» (σ.σ. των Ιρανών) «να επιτίθενται εναντίον πληρωμάτων του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία» στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν ιδίως την Τεχεράνη ότι έπληξε το σαββατοκύριακό το GFS Galaxy, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό σημεία Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ βρισκόταν στο στενό. Είκοσι τρία μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και ένα συνέχιζε να αγνοείται, ανέφερε το σουλτανάτο του Ομάν, προσθέτοντας πως συνέχιζε τις έρευνες.

Αντίποινα

Η ιρανική διπλωματία «καταδίκασε σθεναρά» τα νέα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Σε αντίποινα, οι Φρουροί της Επανάστασης –ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης– ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το πρακτορείο μετέδωσε πως έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καυώς οι βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ.

Στο Μπαχρέιν τις πρώτες πρωινές ώρες ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε «πολίτες και κατοίκους» να «παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Την Κυριακή ο στρατός του Ιράν εκτόξευσε τρεις πυραύλους εναντίον της Ιορδανίας, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του βασιλείου. Στο Κουβέιτ, μπήκαν στο στόχαστρο τρία συνοριακά φυλάκια και υπεράκτια εξέδρα άντλησης πετρελαίου, που δεν κατηγόρησε ρητώς την Τεχεράνη.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες παρότρυνε χθες την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να ασκήσουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και να «ξαναρχίσουν επειγόντως τις διαπραγματεύσεις», με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Επιστροφή στην ανασφάλεια»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στο στενό του Ορμούζ, παρότι οι δυο χώρες υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία –το «μνημόνιο»– που γέννησε ελπίδες ότι θα μπορούσε να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους σαρωτικούς αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η καταρχήν συμφωνία προέβλεπε ότι θα άνοιγε πλήρως, καταρχήν για εξήντα ημέρες, τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του αργού που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς το κλείσιμό τους από το Ιράν μια μέρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

Το Ιράν διεμήνυσε χθες Κυριακή πως ξανακλείνει τα Στενά μέχρι νεοτέρας.

Το θαλάσσιο πέρασμα είναι «πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες» κι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα το προστατεύσει», είπε χθες ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατά το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Από την πλευρά της, η CENTCOM διαβεβαιώνει πως το στενό είναι ανοικτό, ότι το Ιράν «δεν το ελέγχει».

Οι εξελίξεις προκάλεσαν άλμα του κόστους του πετρελαίου. Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξανόταν κατά 4% και πλέον, στα 79,06 δολάρια, περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας).

Το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο προκάλεσε απογείωση των τιμών και προβλήματα εφοδιασμού από τον Φεβρουάριο. Στην έξαψη της σύρραξης, το Μπρεντ ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι.