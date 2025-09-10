Ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου που ισχυρίζεται 100% αποτελεσματικότητα ακούγεται σχεδόν πολύ καλό για να είναι αληθινό — κι όμως, το νέο ρωσικό εμβόλιο κάνει ακριβώς αυτόν τον ισχυρισμό. Με εντυπωσιακά αποτελέσματα από τις δοκιμές και τολμηρές υποσχέσεις, αυτό το πειραματικό εμβόλιο τραβά παγκόσμια προσοχή και εγείρει μεγάλα ερωτήματα για το μέλλον της αντικαρκινικής θεραπείας.

Νέο ρωσικό εμβόλιο κατά του καρκίνου δείχνει αποτελεσματικότητα 100% σε προκλινικές δοκιμές

To Engelhardt Institute of Molecular Biology σε συνεργασία με το National Medical Research Radiological Center του Υπουργείου Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία κατά του καρκίνου, καθώς ανακοίνωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα από νέο υποψήφιο εμβόλιο κατά του καρκίνου.



Το σκεύασμα φάνηκε να έχει αποτελεσματικότητα που άγγιξε το 100% σε προκλινικές δοκιμές, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Tass, ενώ η νευρολόγος, πρώην Υπουργός Υγείας της Ρωσίας και επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ιατρικής και Βιολογικής Υπηρεσίας (FMBA), Veronika Skvortsova, ανακοίνωσε επίσημα τα αποτελέσματα στο Eastern Economic Forum. Η έρευνα διήρκεσε αρκετά χρόνια, με τα τρία τελευταία να αφορούν υποχρεωτικές προκλινικές μελέτες – και πλέον η εταιρεία δηλώνει έτοιμη για έγκριση.

Τι είναι;

Το σκεύασμα αυτό είναι ένα νέο ρωσικό ογκολυτικό εμβόλιο κατά του καρκίνου που έχει περιγραφεί σύμφωνα με το NMICR ως ένα μείγμα τεσσάρων μη παθογόνων ιών σχεδιασμένων να επιτίθενται σε όγκους και να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Οι πρώτες αναφορές από τη Ρωσία ισχυρίζονται ότι είναι ασφαλές και μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων.

Διαφορές στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων με ιικούς φορείς και mRNA

Τα εμβόλια τύπου mRNA έγιναν γνωστά λόγω του ιού SARS‑CoV‑2. Η πανδημία της COVID-19 ώθησε τους επιστήμονες να μελετήσουν πιο συγκεντρωτικά την αποδοτικότητα εμβολίων που βασίζονται σε ιούς και εκείνων του τύπου mRNA.

Σύμφωνα με επιστημονική δημοσίευση του 2025 με τίτλο «Efficacy and safety of a novel multivalent mRNA vaccine against SARS-CoV-2 in experimental animals», το νέο εμβόλιο παρείχε ισχυρή προστασία σε ποντίκια, λειτουργώντας καλά τόσο ενάντια στον αρχικό ιό όσο και στις παραλλαγές Omicron, ενώ επίσης μείωσε τις βλάβες στους πνεύμονες μετά τη μόλυνση.

Οι δοκιμές ασφάλειας σε αρουραίους και σκύλους έδειξαν μόνο ήπιες, βραχυπρόθεσμες παρενέργειες όπως οίδημα στο σημείο της ένεσης και μικρές αλλαγές στο αίμα, χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Άλλες πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τόσο τα εμβόλια με ιικούς φορείς όσο και τα εμβόλια mRNA είναι αποτελεσματικά, αλλά τα mRNA συνήθως αποδίδουν λίγο καλύτερα, ειδικά στην πρόληψη της μόλυνσης και στη δημιουργία ισχυρών ανοσολογικών αποκρίσεων με αντισώματα. Τα εμβόλια με ιικούς φορείς εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά, ιδίως κατά της σοβαρής νόσου, και μπορεί να είναι ευκολότερα στην αποθήκευση και χρήση σε ορισμένα περιβάλλοντα.

Τα εμβόλια mRNA συχνά προκαλούν ισχυρότερες και μεγαλύτερης διάρκειας ανοσολογικές αποκρίσεις.

Τα εμβόλια με ιικούς φορείς προσφέρουν επίσης καλή προστασία, ειδικά έναντι σοβαρής νόσου.

Άμεσες συγκριτικές μελέτες έδειξαν ότι τα εμβόλια mRNA παρήγαγαν υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων και καλύτερη μακροχρόνια προστασία.

Η ασφάλεια είναι καλή και για τα δύο είδη, αλλά τα mRNA εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν περισσότερες προσωρινές παρενέργειες.

Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι επειδή τα εμβόλια τύπου mRNA μπορεί να φάνηκαν πιο αποδοτικά για την αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι θα είναι πιο αποδοτικά και στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση άλλων ασθενειών.

Πρώτος στόχος ο καρκίνος του παχέος εντέρου – Μετά, το γλοιοβλάστωμα και το μελάνωμα

Η αρχική εστίαση του εμβολίου θα είναι στον καρκίνο του παχέος εντέρου, μία από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Όμως η έρευνα δεν σταματά εκεί. Οι επιστήμονες αναπτύσσουν επίσης εκδοχές για το γλοιοβλάστωμα – έναν εξαιρετικά επιθετικό όγκο στον εγκέφαλο – και συγκεκριμένους τύπους μελανώματος, συμπεριλαμβανομένου του οφθαλμικού μελανώματος, που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένα στάδια μελέτης.

Οι περισσότεροι από εμάς συνδέουμε τα εμβόλια με παιδικές ασθένειες όπως η ιλαρά ή η ανεμοβλογιά. Αυτά εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει επικίνδυνα μικρόβια. Τα εμβόλια κατά του καρκίνου λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο – αλλά αντί για ιούς, βοηθούν το σώμα να εντοπίσει και να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα.

Σύμφωνα με την American Cancer Society, κάποια εμβόλια κατά του καρκίνου υπάρχουν ήδη για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και του προστάτη, ενώ το εμβόλιο HPV προλαμβάνει αρκετούς τύπους καρκίνου πριν εμφανιστούν. Ωστόσο, το νέο ρωσικό εμβόλιο ανήκει σε μια νέα γενιά θεραπευτικών εμβολίων που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τον καρκίνο άμεσα, ενισχύοντας τη φυσική άμυνα του οργανισμού.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του 10ου Eastern Economic Forum στο Βλαδιβοστόκ (3–6 Σεπτεμβρίου), όπου συγκεντρώθηκαν πάνω από 8.400 σύνεδροι από 75 χώρες. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 συνεδρίες, αλλά το ρωσικό εμβόλιο ήταν αυτό που έκλεψε την παράσταση. Αν εγκριθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο στη μάχη κατά του καρκίνου – μιας από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες παγκοσμίως — με την προοπτική να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η νόσος.