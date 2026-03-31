Νέο μήνυμα Τραμπ προς τους Ευρωπαίους: «Πηγαίνετε μόνοι σας στα Στενά του Ορμούζ για το πετρέλαιο – Οι ΗΠΑ δεν θα είναι εκεί για να βοηθήσουν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε καύσιμα λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Τις προέτρεψε να αναλάβουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ενεργειακή τους ασφάλεια.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορώντας το ότι «αρνήθηκε να εμπλακεί» στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και προέτρεψε τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας λέγοντας: «Αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο».

Ο Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους να δείξουν «καθυστερημένο θάρρος» και να αναλάβουν οι ίδιοι δράση στα Στενά του Ορμούζ για να «πάρουν το πετρέλαιο». «Πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», τόνισε.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί» και ότι «το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη γίνει», προτρέποντας τις χώρες να διασφαλίσουν μόνες τους την πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους της περιοχής.

Την ίδια ώρα, έστρεψε τα πυρά του στη Γαλλία, δηλώνοντας πως «δεν άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, γεμάτα στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος».

Η Γαλλία ήταν «πολύ αδύναμη απέναντι στον «Χασάπη του Ιράν», ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία. Οι ΗΠΑ θα το θυμούνται».