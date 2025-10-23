Τραγωδία στην Λάρισα με βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κέντρο υγείας Τυρνάβου στη Λάρισα.

Πρόκειται για μωρό μόλις ενός μήνα το οποίο κατέληξε το πρωί της Πέμπτης (23/10) κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το μωράκι μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. η οποία διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.