Νέες προκλήσεις Φιντάν κατά Ελλάδας και Δένδια: «Μπορούν να πληρώσουν με γεωστρατηγικό κόστος»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά τις Ελλάδας αλλά και του Νίκου Δένδια προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.
Νέα σκληρή επίθεση εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, βάζοντας στο στόχαστρο την ελληνική πολιτική σκηνή και αφήνοντας αιχμές για πιθανό γεωπολιτικό κόστος στη χώρα μας.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, ο Φιντάν υποστήριξε με προκλητικό ύφος ότι τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία λειτουργούν σαν «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι –όπως είπε– τα ανασύρουν κάθε φορά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Παράλληλα τους κατηγόρησε ότι καλλιεργούν το «αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, ακολουθώντας αυτό που χαρακτήρισε «φθηνή πολιτική», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδέχεται να οδηγήσει σε «κρίσεις με γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα ζητήματα που σχετίζονται με την Τουρκία μπαίνουν πάντα στην κορυφή της ατζέντας. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη: αν υπάρχει πρόβλημα, τότε επαναφέρουν στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί μια πολιτική εξαρτημένη αντίδραση, παρόμοια με το πείραμα του Πάβλοφ. Με το άκουσμα της λέξης “Τουρκία” ακολουθεί αυτόματα μια προβλέψιμη αντίδραση στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί στο εσωτερικό της ελληνικής πολιτικής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο ο Δένδιας

Ο Τούρκος υπουργός δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει, όπως είπε, να φτάσει στην «ωριμότητα και αυτοπεποίθηση» της τουρκικής πολιτικής. «Δεν διστάζουμε να συγκρουστούμε και να απαντήσουμε σε κάθε ζήτημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα γνωρίζει καλά «τι έχουν κάνει οι Έλληνες, με ποιους συνεργάστηκαν και πώς επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία».

Αναφερόμενος προσωπικά στον Νίκο Δένδια, ο Φιντάν τον κατηγόρησε ότι σε κάθε δύσκολη στιγμή για την ελληνική κυβέρνηση, προχωρά σε δηλώσεις περί «τουρκικής απειλής». «Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική που μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε κρίσεις με γεωστρατηγικό κόστος. Για μικροπολιτικά οφέλη, δημιουργούν στρατηγικές συνέπειες που τελικά θα πληρώσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός και το κράτος τους», τόνισε.

