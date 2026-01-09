Νέα τουρκική πρόκληση: Παρενόχλησαν πλοίο που ποντίζει οπτική ίνα στην Αστυπάλαια

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, οι τουρκικές αρχές προέβησαν σε μια προκλητική ενέργεια, πραγματοποιώντας hailing μέσω ασυρμάτου προς το πλοίο «Ocean Link», το οποίο εκτελεί εργασίες πόντισης οπτικής ίνας στο Αιγαίο.
Μέσω ασυρμάτου, οι Τούρκοι ζήτησαν από τον κυβερνήτη να απομακρύνει το πλοίο από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα». Ωστόσο, όπως ενημερώνει το Newsbomb, εκείνη την ώρα το «Ocean Link» βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, άνωθεν όμως ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Η τουρκική πλευρά αμφισβήτησε ακόμη και τα αυτονόητα, προσπαθώντας εμμέσως να προβάλλει ακραίες αξιώσεις για «διαμοιρασμό» της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, παρότι η περιοχή εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.
Το πλήρωμα του «Ocean Link» συνέχισε τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας, τονίζοντας ότι βρίσκεται άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ότι η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού έχει εκδώσει NAVTEX για τις εργασίες, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 7 Ιανουαρίου. Η NAVTEX 004/26 εκδόθηκε από τον παράκτιο σταθμό Ηρακλείου στις 2 Ιανουαρίου 2026.
ZCZC QA11 021105 UTC IAN 26 STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 004/26
2 Ιανουαρίου, 2026
Μηνύματα NAVTEX, Σταθμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ZCZC QA11
021105 UTC IAN 26
STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 004/26
NOTIO AIGAIO PELAGOS
ERGASIES PONTISIS KALODION OPTIKON INON
THA PRAGMATOPOIITHOYN
APO TO PLOIO ‘OCEAN LINK’
APO 02 EOS 07 IAN 26
STI GRAMMI POU ENONEI TA SHMEIA:
36-31.19B 026-18.20A
36-30.98B 026-18.33A
36-29.73B 026-17.10A
36-30.40B 026-12.88A
36-36.65B 026-07.83A
36-42.13B 026-06.14A
36-51.73B 026-07.75A
36-55.53B 026-05.75A
36-56.40B 026-05.40A
36-58.17B 026-01.64A
36-58.44B 025-58.28A
36-52.94B 025-56.20A
TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1 NM
AKYROSI MINYMATOS TIN 072200 UTC IAN 26
NNNN
Η τουρκική φρεγάτα GEDIZ προχώρησε στη διαδικασία hailing, καλώντας τον κυβερνήτη να απομακρύνει το πλοίο από την περιοχή των εργασιών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού, επικαλούμενη το γνωστό αφήγημα ότι βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Με τη σειρά του το «Ocean Link» που πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης οπτικής ίνας για τη σύνδεση των νησιών και έπλεε σε διεθνή ύδατα, ανταποκρίθηκε και διευκρίνισε ότι έχει τη σχετική άδεια από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ παράλληλα φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού που έπλεε στην περιοχή εξέπεμψε το προβλεπόμενο κείμενο.