Νέα τουρκική πρόκληση: Παρενόχλησαν πλοίο που ποντίζει οπτική ίνα στην Αστυπάλαια

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, οι τουρκικές αρχές προέβησαν σε μια προκλητική ενέργεια, πραγματοποιώντας hailing μέσω ασυρμάτου προς το πλοίο «Ocean Link», το οποίο εκτελεί εργασίες πόντισης οπτικής ίνας στο Αιγαίο.

Μέσω ασυρμάτου, οι Τούρκοι ζήτησαν από τον κυβερνήτη να απομακρύνει το πλοίο από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα». Ωστόσο, όπως ενημερώνει το Newsbomb, εκείνη την ώρα το «Ocean Link» βρισκόταν σε διεθνή ύδατα μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, άνωθεν όμως ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η τουρκική πλευρά αμφισβήτησε ακόμη και τα αυτονόητα, προσπαθώντας εμμέσως να προβάλλει ακραίες αξιώσεις για «διαμοιρασμό» της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, παρότι η περιοχή εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Το πλήρωμα του «Ocean Link» συνέχισε τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας, τονίζοντας ότι βρίσκεται άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ότι η ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού έχει εκδώσει NAVTEX για τις εργασίες, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 7 Ιανουαρίου. Η NAVTEX 004/26 εκδόθηκε από τον παράκτιο σταθμό Ηρακλείου στις 2 Ιανουαρίου 2026.

ZCZC QA11 021105 UTC IAN 26 STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 004/26

2 Ιανουαρίου, 2026

Μηνύματα NAVTEX, Σταθμός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ZCZC QA11

021105 UTC IAN 26

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 004/26

NOTIO AIGAIO PELAGOS

ERGASIES PONTISIS KALODION OPTIKON INON

THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ‘OCEAN LINK’

APO 02 EOS 07 IAN 26

STI GRAMMI POU ENONEI TA SHMEIA:

36-31.19B 026-18.20A

36-30.98B 026-18.33A

36-29.73B 026-17.10A

36-30.40B 026-12.88A

36-36.65B 026-07.83A

36-42.13B 026-06.14A

36-51.73B 026-07.75A

36-55.53B 026-05.75A

36-56.40B 026-05.40A

36-58.17B 026-01.64A

36-58.44B 025-58.28A

36-52.94B 025-56.20A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1 NM

AKYROSI MINYMATOS TIN 072200 UTC IAN 26

NNNN

Η τουρκική φρεγάτα GEDIZ προχώρησε στη διαδικασία hailing, καλώντας τον κυβερνήτη να απομακρύνει το πλοίο από την περιοχή των εργασιών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού, επικαλούμενη το γνωστό αφήγημα ότι βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Με τη σειρά του το «Ocean Link» που πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης οπτικής ίνας για τη σύνδεση των νησιών και έπλεε σε διεθνή ύδατα, ανταποκρίθηκε και διευκρίνισε ότι έχει τη σχετική άδεια από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ παράλληλα φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού που έπλεε στην περιοχή εξέπεμψε το προβλεπόμενο κείμενο.