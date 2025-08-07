Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να κατατεθεί το σχέδιο αποκόλλησης του πλοίου, το οποίο έχει προσαράξει στην ξέρα «Γλάρος», ανοικτά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Βάσει πληροφοριών που μεταδίδει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εντός του πλοίου υπάρχουν μέλη συνεργείου το οποίο αναμένεται να αναλάβει την διαδικασία αποκόλλησης του φέρι-μποτ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ», αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών που έχουν προκληθεί από την προσάραξη.

Στο σημείο βρίσκονται δύο ρυμουλκά, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και ένα πλωτό του Λιμενικού.

Σε ό,τι αφορά το ρήγμα, ειδικός δύτης κατέγραψε «κατά τόπους σκισίματα», δηλαδή δεν πρόκειται για ένα μεγάλο συνεχές ρήγμα και η συνολική έκταση των «σκισιμάτων» είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Όπως διαπιστώθηκε, το πλοίο είναι τύπου «double hull», δηλαδή διαθέτει διπλό κύτος, εσωτερικό και εξωτερικό, όχι όμως σε όλο του το μήκος. Για αυτό τον λόγο δεν έχει βυθιστεί από την εισροή υδάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς που εξέτασαν το πλοίο.

Στο πλοίο παραμένουν τα μέλη του πληρώματος, προκειμένου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες. Υπενθυμίζεται πως το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα και μετέφερε 105 επιβάτες και είχε 9μελές πλήρωμα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ιδιωτικά σκάφη σε ασφαλή σημεία ενώ ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Χαλκίδος.

Ενώπιον ανακριτή ο καπετάνιος

Υπενθυμίζεται ότι ο καπετάνιος του πλοίου θα προσαχθεί εκ νέου ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή, ενώ το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημέρωσε τον Εισαγγελέα για τα πεπραγμένα της πλοιοκτήτριας εταιρίας αφού επί ώρες μετά το ατύχημα δεν είχε προβεί στις δέουσες ενέργειες.

Κάποιοι από τους επιβάτες του πλοίου παραμένουν σε ξενοδοχεία της περιοχής, αναμένοντας το πλοίο να ρυμουλκηθεί στη στεριά ώστε να παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Ο 60χρονος πλοίαρχος οδηγήθηκε την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν λειτούργησαν τα πηδάλιά του και ότι δεν είδε την ξέρα. Του ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση ναυαγίου, ενώ προς το παρόν έχει τεθεί υπό κράτηση με εντολή του ανακριτή.

Την ίδια ώρα, ολιγωρία και σοβαρές παραλήψεις οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, τη διασφάλιση των περιουσιών τους και την προστασία του περιβάλλοντος παρατηρούνται από τις ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν μετά την προσάραξη του πλοίου.

Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα ότι:

Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.