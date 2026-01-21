Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, 2026
14.7 C
Athens
type here...
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός μηχανοδηγός και 20 τραυματίες στη Βαρκελώνη– Χωρίς τραυματισμούς το συμβάν στη Χιρόνα

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (20/1) κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μηχανοδηγός και τουλάχιστον 20 επιβάτες να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE) επικαλούμενο πηγές του στην αστυνομία της Καταλονίας.

Το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση του τοιχίου μπορεί να συνδέεται με τις πρόσφατες καταιγίδες που έπληξαν την Καταλονία.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής έχει προσωρινά διακοπεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το νέο συμβάν ήρθε τη στιγμή που η Ισπανία βυθίστηκε στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Νέο ατύχημα στη Χιρόνα χωρίς τραυματισμούς

Να σημειωθεί, στο μεταξύ, ότι ένα άλλο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (20/1) σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια πάλι στη γραμμή R1, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και, σύμφωνα με τις αρχές, ο εκτροχιασμός φαίνεται να προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές λόγω της κακοκαιρίας.

Ροή Ειδήσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας – Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες – Ήχησε το 112 στην Αττική

0
Κακοκαιρία: Ήχησε το πρωί της Τετάρτης (21/1) το 112 στους κατοίκους...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ανάρτηση για το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

0
Η επίσημη πρώτη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup έγινε χθες εν...
LIFE & STYLE

Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο Πασχάλης Τερζής – Τι συνέβη

0
Ο γνωστός τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής εισήχθη το πρωί της Τετάρτης 21/1...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Με μαεστρία» η πρώτη προεδρία Πιερρακάκη στο Eurogroup, στα «κορυφαία επιτεύγματα» του 2025 η εκλογή του

0
Υπό δύσκολη διεθνή συγκυρία και με βαριά ατζέντα, η...
ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών – «Μάχη» στα συντρίμμια για 43 αγνοούμενους

0
Με γερανούς και βαριά μηχανήματα παλεύουν οι διασώστες στην Ισπανία να...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group