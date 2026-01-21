Νέα σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός μηχανοδηγός και 20 τραυματίες στη Βαρκελώνη– Χωρίς τραυματισμούς το συμβάν στη Χιρόνα

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε το βράδυ της Τρίτης (20/1) κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μηχανοδηγός και τουλάχιστον 20 επιβάτες να τραυματιστούν, όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE) επικαλούμενο πηγές του στην αστυνομία της Καταλονίας.

Το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση του τοιχίου μπορεί να συνδέεται με τις πρόσφατες καταιγίδες που έπληξαν την Καταλονία.

Η λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής έχει προσωρινά διακοπεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το νέο συμβάν ήρθε τη στιγμή που η Ισπανία βυθίστηκε στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Νέο ατύχημα στη Χιρόνα χωρίς τραυματισμούς

Να σημειωθεί, στο μεταξύ, ότι ένα άλλο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (20/1) σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια πάλι στη γραμμή R1, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Σε αυτήν την περίπτωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και, σύμφωνα με τις αρχές, ο εκτροχιασμός φαίνεται να προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές λόγω της κακοκαιρίας.