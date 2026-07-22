Νέα NAVTEX από την Τουρκία για αγωγό προς τα κατεχόμενα – Στο επίκεντρο οι έρευνες του Oruc Reis

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο των σχεδίων για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους 101 χιλιομέτρων που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα.

Νέα NAVTEX

«Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα παρέχει φυσικό αέριο στο νησί και θα μπορούσε τελικά να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Τουρκία και στη συνέχεια στην Ευρώπη», υποστηρίζουν τουρκικά ΜΜΕ.

Με τη νέα NAVTEX, το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis καλείται να πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες στην περιοχή από όπου σχεδιάζεται να περάσει ο αγωγός, με τις εργασίες να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου η Τουρκία και το ψευδοκράτος, ανοίγοντας τον δρόμο για τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες του υποθαλάσσιου αγωγού.

Η Τουρκία σχεδιάζει αγωγό 101 χλμ. προς τα κατεχόμενα

«Το έργο του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-“ΤΔΒΚ” στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της “Τουρκικής Κύπρου”, αντικαθιστώντας τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για έναν διάδρομο που θα μπορούσε τελικά να μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας» σχολιάζουν τουρκικά ΜΜΕ.

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το σύστημα θα αποτελείται από μια γραμμή μεταφοράς 101 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει 97 χιλιόμετρα υποθαλάσσιου τμήματος και 4 χιλιόμετρα χερσαίου, συνδέοντας το Αναμούρ στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας με το Τεκνετζίκ (Τράπεζα), ανατολικά της Κερύνειας.