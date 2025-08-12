Μια πολυετής μελέτη αποκάλυψε πόσο υγιεινό είναι το πλήρες και το χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά γάλα, με τους ερευνητές να διαπιστώνουν ότι ένα εκ των δύο είναι ασφαλέστερο για την καρδιά.

Οι ειδικοί ανέλυσαν δεδομένα υγείας τριών δεκαετιών και διαπίστωσαν ότι η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρά επηρεάζει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις, αναφέρει ο Independent.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The American Journal of Clinical Nutrition, χρησιμοποίησε δεδομένα από τρεις εξετάσεις καρδιαγγειακής υγείας που διεξήχθησαν μεταξύ 1974 και 1988. Ερευνητές στη Νορβηγία παρακολούθησαν τα δεδομένα 73.860 ατόμων, με μέση ηλικία 41 ετών, επί 33 χρόνια και κατέγραψαν 26.393 θανάτους, εκ των οποίων 8.590 από καρδιαγγειακές παθήσεις.

Διαπίστωσαν ότι όσοι έπιναν πλήρες γάλα είχαν υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας σε σχέση με όσους έπιναν γάλα με χαμηλά λιπαρά.

Οι ερευνητές μπόρεσαν να κάνουν αυτή τη σύγκριση επειδή στη δεκαετία του 1970 οι περισσότεροι άνθρωποι στη Νορβηγία έπιναν πλήρες γάλα, αλλά στη δεκαετία του 1980 οι περισσότεροι έπιναν γάλα με χαμηλά λιπαρά. Έτσι, κατάφεραν να διερευνήσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης και των δύο τύπων γάλακτος.

Χαμηλότερα λιπαρά, χαμηλότερος κίνδυνος

Όσοι έπιναν περισσότερο γάλα είχαν 22% αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και 12% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις σε σύγκριση με όσους έπιναν λιγότερο. Ωστόσο, περαιτέρω ανάλυση αποκάλυψε ότι το πλήρες γάλα ειδικότερα ήταν υπεύθυνο για αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Όταν οι ερευνητές συνέκριναν το πλήρες και το χαμηλών λιπαρών γάλα και έκαναν προσαρμογές ανάλογα με την ποσότητα που καταναλωνόταν, διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση γάλακτος χαμηλών λιπαρών συσχετιζόταν με 11% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας και 7% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με την κατανάλωση πλήρους γάλακτος.



Τα ευρήματα παρέμειναν σταθερά ακόμη και μετά τον αποκλεισμό των πρόωρων θανάτων ή των συμμετεχόντων με προϋπάρχουσες παθήσεις.

Ωστόσο, οι καταναλωτές γάλακτος με χαμηλά λιπαρά ήταν κυρίως γυναίκες, με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και μη καπνίστριες, σε σύγκριση με τους καταναλωτές πλήρους γάλακτος, οι οποίοι συχνά ανέφεραν ότι ήταν καπνιστές.

Πώς βλάπτουν τα κορεσμένα λιπαρά

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «η συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης γάλακτος και των καρδιαγγειακών παθήσεων και της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του γάλακτος, με θετική συσχέτιση για το πλήρες γάλα και μέτρια αρνητική συσχέτιση με την στεφανιαία νόσο και τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες για το γάλα με χαμηλά λιπαρά σε σύγκριση με το πλήρες γάλα».

Το μεγαλύτερο μέρος του λίπους στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι κορεσμένα λιπαρά, τα οποία όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του σωματικού βάρους. Μια διατροφή πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.