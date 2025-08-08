Πάνω σε οκτώ βασικούς άξονες στηρίζεται το νέο εργασιακό νομοσχέδιο , το οποίο φέρνει αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι προσλήψεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι υπερωρίες.

Παρά την αρχική αναστάτωση που προκάλεσε το νομοσχέδιο, που παρουσίασε στα τέλη του Ιουνίου το επιτελείο του υπουργείου Εργασίας, λόγω των ρυθμίσεων που φέρνει στις υπερωρίες των εργαζομένων, οι εργατολόγοι σημειώνουν πως πρακτικά το σχέδιου νόμου απλοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει τη γραφειοκρατία για τα λογιστήρια.

Σύμφωνα με το υπουργικό επιτελείο, το νέο νομοσχέδιο θα κάνει δυνατές τις «εύκολες και γρήγορες προσλήψεις», ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα εναρμονίσει τη νομοθεσία με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την εργασία.

Όπως έχει αναφέρει σχετικά η υπουργός Νίκη Κεραμέως, στόχος των διατάξεων είναι η εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας σε πραγματικό χρόνο.

Τι φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Στόχος του «εκσυγρονισμού των εργατικών διατάξεων» είναι να εναρμονίσει τη νομοθεσία με τις σύγχρονες τεχνολογικές και παραγωγικές απαιτήσεις, με διατήρηση των εγγυήσεων προστασίας των εργαζομένων, αναφέρει η παρουσίαση.

Αναλυτικότερα:

Μέχρι στιγμής επιτρέπεται εργασία έως 13 ώρες ημερησίως σε 2 ή περισσότερους εργοδότες. Το νομοσχέδιο προβλέπει πως αυτό ισχύει και σε περίπτωση ενός εργοδότη, με τις ίδιες προϋποθέσεις ανάπαυσης, καθώς και προσαυξήσεις στις υπερωρίες. Επιτρέπεται υπερωρία και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις (40% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο)

«Ενισχύεται το εισόδημα του εργαζομένου και καλύπτονται οι ανάγκες της επιχείρησης» αναφέρει η παρουσίαση.

Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις

Η αναγγελία πρόσληψης ολοκληρώνεται με ένα μόνο έγγραφο, αντί για τέσσερα.

Συγκεντρωτικό ψηφιακό αρχείο για τον εργαζόμενο και δυνατότητα ειδοποιήσεων μέσω του myErgani.

Εφαρμογή για κινητά για εργοδότες, για πρώτη φορά, αντίστοιχη με το myErgani για εργαζομένους για τη διαχείριση όλων των ζητημάτων εργασιακών σχέσεων.

Εισάγεται η δυνατότητα ταχείας πρόσληψης (fast track) για επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης μέσω εφαρμογής από κινητό, για εργασία έως 2 ημερών.

Επτά σημεία αναφοράς για την ενίσχυση των εργαζομένων

Εξορθολογίζεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ώστε να εξυπηρετεί ουσιαστικά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής:

Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για όλο το έτος, π.χ. για εργαζόμενους γονείς

Η μείωση αποδοχών αμέσως μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή. Ενιαία αναγνώριση ασφαλιστικού χρόνου για επίδομα κυοφορίας και λοχείας:

Δεν απαιτείται πλέον ελάχιστος χρόνος σε ένα μόνο ταμείο.

Δικαιούνται το επίδομα περισσότερες μητέρες που έχουν αλλάξει εργασία.

Το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Επέκταση της χορήγησης του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες. Ελευθερία κατανομής της ετήσιας άδειας αναψυχής από τον ίδιο τον εργαζόμενο, σε συνεννόηση με τον εργοδότη. Ο εργαζόμενος μπορεί πλέον να δηλώσει μόνος του την οικειοθελή αποχώρησή του στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Μείωση της γραφειοκρατίας

Καταργούνται έντυπα που περιέχουν πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί:

Βιβλίο Αδειών / Ετήσιος Πίνακας Αδειών (Ε11) / Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού (Ε4)

Καταργείται η υποχρέωση να τηρεί ο εργοδότης σε έντυπη μορφή έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά και να επισυνάπτει περιττά αρχεία στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Ενοποιούνται οι πολιτικές για την πρόληψη βίας παρενόχλησης και τις εσωτερικές καταγγελίες. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:

Διευθετούνται πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας: Δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης έως 120 λεπτά, κατόπιν συμφωνίας.

Κατοχύρωση χρόνου προετοιμασίας (30’ στη βιομηχανία, 10’ σε άλλους κλάδους).

Επιτρέπονται τρεις «μονές» σημάνσεις τον μήνα, χωρίς κύρωση.

Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις

Προβλέπονται ρυθμίσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και προστασία συνταξιούχων και εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, η πρόσφατη απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε:

Προσαυξήσεις που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη

Παράλληλα, όταν εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του, η επιπλέον παροχή δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Αποτρέπεται έτσι το ενδεχόμενο μείωσης της καθαρής σύνταξης λόγω αύξησης.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις συνταξιοδοτικές

οργανώσεις και συστήνονται Μονάδα Εσωτερικού

Ελέγχου και Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

Ενίσχυση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Οι υποδείξεις του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται αποκλειστικά εγγράφως, και το βιβλίο υποδείξεων τηρείται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, προς διευκόλυνση ελέγχων.

Καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστών υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά έργα, ανάλογα με το μέγεθός τους, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

Μειώνεται το όριο εργαζομένων κάτω από το οποίο ο εργοδότης μπορεί να ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας ο ίδιος (από 50 σε 20).

Έμφαση στην παροχή μαθημάτων πρώτων βοηθειών (ΚΑΡΠΑ, Heimlich) από την επιχείρηση προς τους εργαζόμενους.

Ενισχύεται ο ρόλος των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) και των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).

Επικαιροποιείται η κατάταξη επιχειρήσεων σε κατηγορίες επικινδυνότητας, όπως και οι ειδικότητες των τεχνικών ασφαλείας (οι οποίες παρέμεναν αμετάβλητες στον νόμο από τη δεκαετία του 1980).

Παρέχεται δυνατότητα οι αναγκαίες μετρήσεις να ανατίθενται απευθείας στο ΕΛΙΝΥΑΕ, σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών με θέσπιση των σχετικών κριτηρίων αναγνώρισης.

Δημιουργείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “ΗΡΙΔΑΝΟΣ”, για την τεκμηρίωση και παρακολούθηση θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας

Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας των Επιθεωρητών Εργασίας:

Αυστηροποιούνται ποινικές κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης του ελέγχου.

Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο μετακινήσεων:

Αναπροσαρμόζονται τα ναυτικά μίλια για αναγνώριση εξόδων διανυκτέρευσης, με στόχο να καλύπτονται νησιωτικές περιοχές.

Οργανωτικές αλλαγές για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Επιθεώρησης:

Ενίσχυση υπηρεσιών, δομών, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού.

