LIFE & STYLE

Ναταλία Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία, εδώ και 11 χρόνια δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο» είπε η μητέρα της

Ναταλία Λιονάκη: Έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από εκείνον που ακολουθούσε στο παρελθόν, έχει χαράξει η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Κένυα ως Μοναχή Φεβρωνί και ζει πλέον έχοντας αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Από το 2009, όταν επέλεξε να γίνει μοναχή, οι επαφές της με την οικογένειά της έχουν διακοπεί πλήρως, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλο πόνο στα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σήμερα, η Μοναχή Φεβρωνία ζει στην Αφρική, αφιερώνοντας τον χρόνο της διδάσκοντας γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά, συμμετέχοντας ενεργά στη φροντίδα και την εκπαίδευσή τους. Ωστόσο, πίσω στην Ελλάδα, η μητέρα της εξακολουθεί να εκφράζει την απογοήτευση και την πικρία της για την κόρη της, εξηγώντας πως δεν της επικοινώνησε ποτέ την επιλογή της να φύγει και να γίνει μοναχή. Τόνισε επίσης, πως η Ναταλία Λιονάκη απουσίαζε από την κηδεία του πατέρα της, κάνοντας λόγο για αδιαφορία.

Μιλώντας στην εκπομπή Power Talk, ανέφερε για την απομάκρυνση της κόρης της: «Το παράπονό μου είναι ότι το παιδί μου δεν μου μίλησε για τον μοναχισμό. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει. Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία. Είναι 11 χρόνια και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει: Ζει η μάνα μου, ο πατέρας μου; Ζουν; Όταν το ίδιο σου το παιδί σε απαρνιέται και δεν αναγνωρίζει τι γονείς είχε… Δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να πει “είστε καλά;”».

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη αποκάλυψε επίσης την απελπισία της οικογένειας να επικοινωνήσει μαζί της μετά τον θάνατο του πατέρα της: «Όταν πέθανε ο πατέρας της η Κρήτη όλη πήρε τηλέφωνα σε όλα τα μοναστήρια και στην Αρχιεπισκοπή για να ενημερωθεί η κόρη».

