Αν και δεν εργάζονταν, οι 6 Τούρκοι – μέλη μαφίας που συνελήφθησαν την Τετάρτη (20.08.2025) στην Αττική, φαίνεται πως τον είχαν τον «τρόπο» τους.

Οι 6 Τούρκοι που πιάστηκαν μετά από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σχετικά με τη δράση τουρκικών μαφιών στη χώρα μας, απολάμβαναν τη χλίδα στο έπακρο. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, έμεναν σε πολυτελείς βίλες και κυκλοφορούσαν με πανάκριβα αυτοκίνητα, αξίας ακόμα και 100.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, βρέθηκε και ένα όπλο τύπου Glock, ναρκωτικά και όχημα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Πέρα από αυτά, οι αστυνομικοί βρήκαν κάποιες ποσότητες ναρκωτικών. Για να γλιτώσουν τη σύλληψη οι Τούρκοι προσπάθησαν να πετάξουν τα ναρκωτικά στη λεκάνη του μπάνιου αλλά οι αστυνομικοί τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω.

Οι «6» βρίσκονταν στη χώρα μας υπό το καθεστώς αιτούντων άσυλο και σε βάρος του εκκρεμούσαν εθνικά εντάλματα σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά παραβάσεις των νόμων για ναρκωτικά και όπλα.

Στους συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος

Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

astynomia.gr

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων.

astynomia.gr

astynomia.gr

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 6 υπήκοοι Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

γεμιστήρα με -10- φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγοράς αγαθών συνολικής αξίας -8.639- ευρώ,

4 πολυτελή οχήματα και

το χρηματικό ποσό των -4.279,51- ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.