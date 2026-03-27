ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ναν: «Ο στόχος είναι τα πλέι οφ και μετά ο τίτλος»

O Κέντρικ Ναν παρουσιάστηκε αισιόδοξος ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Μονακό, που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (27/3, 21:15), στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague. «Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια,» δήλωσε ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού και τόνισε πως «ο στόχος είναι τα πλέι οφ και μετά ο τίτλος». 

Αναλυτικά, ο Κέντρικ Ναν δήλωσε πριν από το ματς με τους Μονεγάσκους:

«Θα είναι ένα καλό ματς. Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι δύσκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σπουδαίο. Ο στόχος είναι να μπούμε στα πλέι οφ, όποια θέση και αν είναι. Αν το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μετά είναι ο τίτλος, αλλά πρώτα κοιτάμε τη Μονακό».

Ιωάννα Τούνη: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση του revenge porn – Απολογήθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος

0
Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn αναβλήθηκε για...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο Eurogroup: «Δίκαια και στοχευμένα μέτρα με προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά»

0
Στήριξη με μέτρα προσωρινά, στοχευμένα και δημοσιονομικά υπεύθυνα και...
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Είχε εξαφανιστεί το 2024» – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους

0
Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως γύρω...
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Deborah: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν τη χώρα – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες – Πού θα χιονίσει

0
Η κακοκαιρία Deborah έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα, με βροχοπτώσεις να...
ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στο Στενό του Ορμούζ: Ποια προϊόντα «απειλούνται» εκτός από το πετρέλαιο

0
Η διακοπή της ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω...

Σχετικά Άρθρα

