Ναν: «Ο στόχος είναι τα πλέι οφ και μετά ο τίτλος»

O Κέντρικ Ναν παρουσιάστηκε αισιόδοξος ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Μονακό, που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (27/3, 21:15), στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague. «Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια,» δήλωσε ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού και τόνισε πως «ο στόχος είναι τα πλέι οφ και μετά ο τίτλος».

Αναλυτικά, ο Κέντρικ Ναν δήλωσε πριν από το ματς με τους Μονεγάσκους:

«Θα είναι ένα καλό ματς. Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι δύσκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σπουδαίο. Ο στόχος είναι να μπούμε στα πλέι οφ, όποια θέση και αν είναι. Αν το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μετά είναι ο τίτλος, αλλά πρώτα κοιτάμε τη Μονακό».