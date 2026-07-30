Να σφραγίσει την πρόκριση με όπλο την έδρα θέλει ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δίνει απόψε το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν, υποδεχόμενος τη Ντιναμό Κιέβου στην κατάμεστη Τούμπα, στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά μπροστά στο κοινό του, ώστε να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι αναμένεται να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη, γνωρίζοντας ότι η Ντιναμό διαθέτει την ποιότητα να απειλήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το πάθος, η ένταση και η ώθηση της Τούμπας αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε μία αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Στόχος για τον ΠΑΟΚ είναι μία ακόμη πειστική εμφάνιση που θα «σφραγίσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών και θα αποτελέσει ιδανική αρχή στη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία.