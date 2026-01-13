Να εφαρμοστεί ο νόμος για τα μπλόκα, λέει η κυβέρνηση – Ποιοι θα πάνε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό

Στις 15:00 σήμερα (13/01) το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, με τα «σκληρά» μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας να απέχουν από το ραντεβού. Για κομματικά εγκάθετους που πυρπολούν τον διάλογο έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαμηνύοντας πως πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος.

Ενδεικτική του κλίματος στις τάξεις των αγροτών είναι και η άγρια κόντρα δύο αγροτοσυνδικαλιστών στον τηλεοπτικό αέρα.

Η συνύπαρξη δύο εκπροσώπων των αγροτών σε εκπομπή της ΕΡΤ, του Ρίζου Μαρούδα, προέδρου της Ένωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, που εκπροσωπεί τα μπλόκα που θα απέχουν από το ραντεβού με τον πρωθυπουργό και του Χρήστου Τσιλιά, γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, που εκπροσωπεί τα μπλόκα που θα πάνε στη συνάντηση, εξελίχθηκε σε άγριο καυγά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όταν ο κ. Τσιλιάς αναφέρθηκε στο διάλογο που προγραμματιζόταν, ο Ρίζος Μαρούδας άρχισε να γελάει on air. Απαντώντας, εξήγησε: «γελάω γιατί τα 30 μπλόκα που λέει ότι εκπροσωπεί ο κ. Τσιλιάς δεν υφίστανται αλλά πρόκειται για αγρότες που εκπροσωπούν τον εαυτό τους». Η παρατήρηση αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Χρήστο Τσιλιά.

Το αδιέξοδο

Η πρόταση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη του Σαββάτου, ήταν ο διάλογος να γίνει με δύο επιτροπές, μια 25μελή για αγροτικά ζητήματα και μια 10μελή με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί αρχικά η σύσκεψη με μια 20μελή αντιπροσωπεία από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και στη συνέχεια με εκπροσώπους αγροτών από άλλα μπλόκα και αγροτικούς συλλόγους, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, που έχουν διαχωρίσει τη στάση τους από τους υπόλοιπους και ζητούν εδώ και καιρό διάλογο.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση των αγροτών της Πανελλαδικής Επιτροπής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αναξιοπιστία, καθώς, όπως επεσήμανε, η ίδια ζήτησε την όσο δυνατόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση περιοχών και προϊόντων, πράγμα που πλέον δεν μπορεί να γίνει, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από λιγότερα μέλη.

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, Κώστας Χατζής, τόνισε ότι η άρνηση αφορά αποκλειστικά στη «μορφή και σύνθεση της Επιτροπής που εμείς καταλήξαμε», σημειώνοντας ότι «με τα χιλιάδες τρακτέρ στον δρόμο, τα 60 μπλόκα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, για να συμβεί αυτό που ζήτησε η ίδια η κυβέρνηση, έπρεπε η Επιτροπή μας να έχει αυτή τη σύνθεση».

Ανάλογη στάση κράτησαν και οι αγρότες από την Καρδίτσα, στο μπλόκο του Ε-65, οι οποίοι επίσης θα απουσιάσουν από το σημερινό ραντεβού. «Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, η Καρδίτσα θα είναι απούσα», δήλωσαν οι αγρότες. Μάλιστα, η πρότασή τους είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό.

Συμπληρώνουν, δε, ότι παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι χθες το βράδυ ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Μαρινάκης: Να εφαρμοστεί ο νόμος

Έχουμε εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή» τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις παράνομες, όπως το κλείσιμο των δρόμων, είπε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ και πρόσθεσε πως «αυτοί που έχουν παραπάνω δίκαιο να φωνάζουν είναι όσοι αγρότες δεν είναι στα μπλόκα και όσοι δεν είναι αγρότες. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από όλους και τους οφείλουμε ως κράτος συνολικά μια συγγνώμη».

Τόνισε μάλιστα πως «σε καμία πολιτεία στον κόσμο δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει 4-5 χιλιάδες τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο – δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω – τα αιτήματά τους. Διότι κι ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Ερωτηθείς αν η Αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες όπως προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος», όπως είπε.

Θ. Κοντογεώργης: Κομματικές σκοπιμότητες πίσω από την άρνηση κάποιων λίγων

Με βασικό θέμα συζήτησης το αγροτικό, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε εξ αρχής, σε συνέντευξή του στον «Αθήνα 9,84», ότι «φαίνεται να επικρατούν κομματικές σκοπιμότητες πίσω από την άρνηση κάποιων λίγων να προσέλθουν στις συναντήσεις που είχαν προγραμματισθεί». Θυμίζοντας δε ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και αναγνωρίζοντας ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά (το 2025) για τον αγροτικό κόσμο, «υπήρξε ένα πνεύμα ήπιας διαχείρισης και ανοχής, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμη και στο επίπεδο του πρωθυπουργού ώστε να δοθούν λύσεις σε κάποια ζητήματα. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών, έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις και εμείς θεωρούσαμε ότι μετά από όλα αυτά δεν υπήρχε λογική να συνεχίζονται κινητοποιήσεις από την πλευρά κάποιων αγροτών».

Ενώ στα διαδικαστικά πριν από τις σημερινές συναντήσεις, ο Θ. Κοντογεώργης παρατήρησε ότι «δεχθήκαμε να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, επειδή δεν τα έβρισκαν μεταξύ τους, δεχθήκαμε έναν συγκεκριμένο αριθμό τελικά στο τέλος». Πλην όμως, διευκρίνισε, «δεν μπορούσε να γίνει δεκτό να είναι 35 άτομα σε μια συνάντηση» και εν τέλει «χρεώνονται την αναβολή της συνάντησης». «Παρά ταύτα στις 3 μ.μ. θα συναντήσουμε με τον πρωθυπουργό εκπροσώπους αγροτικών φορέων», ανέφερε με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι κάποιοι εκπρόσωποι αγροτών δεν προσέρχονται «σε μια συζήτηση με τον πρωθυπουργό για ζητήματα που αφορούν το δικό τους παρόν και το μέλλον».

Σε κάθε περίπτωση, επέμεινε, «η πόρτα του πρωθυπουργού και όλων μας στην κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στο σύνολο του αγροτικού κόσμου». «Απευθυνόμαστε σε 500.000 – 600.000 αγρότες, υπάρχουν όντως ζητήματα που τους απασχολούν», αναγνώρισε και έκανε λόγο για «σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια παρά τις διακυμάνσεις, δυσκολίες και αναταράξεις που μπορεί να υπάρχουν».

Όμως, τόνισε, «όταν δύο φορές απευθύνει πρόσκληση ο πρωθυπουργός και υπάρχει άρνηση από συγκεκριμένους ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Επομένως θα συζητήσουμε με αυτούς που το επιθυμούν».

Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έστειλε το μήνυμα ότι «δεν μπορεί να συνεχίζεται η διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας της χώρας».

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν από σήμερα οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:30 σήμερα, οι παραγωγοί των Σερρών προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για φορτηγά παντός τύπου καθώς και για Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου το τελωνείο θα αποφασιστεί σε νέα σύσκεψη των παραγωγών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. επιβατικά, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω του παγετού και προς αποφυγήν ατυχημάτων, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες αγγίζει τους -13 βαθμούς Κελσίου. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Παραγωγοί της Δυτ. Μακεδονίας κλείνουν τον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας και τον κόμβο Φιλώτα

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι παραγωγοί από τις 12:00, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, από τις 13:00 και για δύο ώρες θα αποκλειστούν και οι παρακαμπτήριες οδοί, βάσει σχετικής απόφασης της γενικής τους συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Παρόμοια κινητοποίηση αποφάσισαν οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το σημείο θα αποκλειστεί από τις 12 και για πέντε ώρες.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Γιάννης Μπρατάκος: Ο διάλογος δεν είναι παραχώρηση, είναι υποχρέωση

«Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Συγκεκριμένα ο κ. Μπρατάκος δήλωσε: «Η ματαίωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών και η επαναφορά απειλών για νέες κινητοποιήσεις που παραλύουν τη χώρα, προκαλούν βαθιά ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία συνολικά.

Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται από διεθνείς αβεβαιότητες, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος λειτουργίας, η ανακύκλωση της έντασης και η απουσία θεσμικού διαλόγου δεν είναι απλώς αδιέξοδη επιλογή – είναι επικίνδυνη. Κάθε ημέρα αποκλεισμών, κάθε απειλή διακοπής της κυκλοφορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες που δεν ευθύνονται για τη σύγκρουση.

Ο αγροτικός κόσμος έχει πραγματικά και διαχρονικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα, όμως, δεν λύνονται με τελεσίγραφα, ούτε με πρακτικές που πλήττουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με σοβαρότητα, σαφή χρονοδιαγράμματα και αξιόπιστες απαντήσεις.

Το ΕΒΕΑ καλεί και τις δύο πλευρές να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό, θεσμικό διάλογο. Χωρίς επικοινωνιακούς ελιγμούς, χωρίς ακραίες κινήσεις, χωρίς εκβιασμούς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο διάλογος είναι υποχρέωση σε μια δημοκρατική κοινωνία – όχι παραχώρηση.

Η οικονομία και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα. Η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα. Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες».