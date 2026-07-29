ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Στυγνός εκβιασμός από τον Ινφαντίνο – «Ψηφίστε την πώληση, αλλιώς…»!

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Οι «Times» και ο Μάρτιν Ζίγκλερ φέρνουν νέες αναταράξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφορικά με το θέμα με τον Ινφαντίνο που έχει έτοιμο πλάνο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου προς… εξοικονόμηση χρημάτων και την τερατώδη αλλαγή του θεσμού.

Ως ξεκάθαρη δωροδοκία αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες η επιστολή που έλαβαν από τον ισχυρό άνδρα της FIFA για τις απαντήσεις που αναμένει εντός… 53 ημερών!

Με συγκεκριμένη διορία ζήτησε ο Ινφαντίνο να γίνει αποδεκτό το πλάνο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε fund προς εμπορική εκμετάλλευση, έτσι ώστε να προκύψουν και πολλά περισσότερα έσοδα για τις ομοσπονδίες.

Η deadline-day ορίστηκε η 19η Σεπτεμβρίου, με την πώληση του ιστορικού ποδοσφαιρικού θεσμού να φτάνει στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια!

Μάλιστα, τονίζεται πως θα μεταβιβαστεί σε επενδυτές με μπροστάρη τον Αμερικανό επιχειρηματία, Τζόσουα Κούσνερ, το 21% των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίχως κάποιος να γνωρίζει πώς ο Ινφαντίνο «έσπασε» σε κομμάτια τη διοργάνωση και με ποια δικαιοδοσία.

«Ψηφίστε θετικά, διαφορετικά τα έσοδα θα είναι πολύ λιγότερα…» είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει προς τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, προκαλώντας οργή και αντιδράσεις από καθεμιά από αυτές…

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