ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Μέσι και η καθολική αποθέωση

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές του Μουντιάλ 2026 που πέρασε στην… Ιστορία απ’ το βράδυ της Κυριακής (19/7), ήταν τα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι μετά τον χαμένο τελικό με την Ισπανία.

Ο αρχηγός της Αργεντινής και για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αν και μετά το τελικό σφύριγμα παρέμεινε ανέκφραστος βλέποντας τους πανηγυρισμούς των Ισπανών (έσπευσε να τον αγκαλιάσει ο Λαμίν Γιαμάλ), όταν παρέλαβε το μετάλλιο της δεύτερης θέσης μαζί με τους συμπαίκτες του, κάθισε μπροστά στο πέταλο που βρίσκονταν οι οπαδοί της Αργεντινής οι οποίοι τον αποθέωναν και τον ευχαριστούσαν για όλα όσα έκανε για την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Εκεί ο Μέσι δεν… άντεξε κι έβαλε τα κλάματα εμφανώς συγκινημένος και σίγουρα στεναχωρημένος για το γεγονός πως δεν μπόρεσε να χαρίσει άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή, στην τελευταία του «παράσταση» σε επίπεδο εθνικών ομάδων…

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά της Αργεντινής, τα διεθνή ΜΜΕ κατακεραυνώνουν τον Παρέδες

0
Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία επισκιάστηκε...
ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας: Πότε θα είναι οι πιο δύσκολες ώρες – Έκτακτη εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας – Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων

0
Σε κλοιό ισχυρού καύσωνα έχει μπει η χώρα,  με τον υδράργυρο...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Με Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ ο ΠΑΟΚ στον Γ΄ προκριματικό, αν αποκλείσει την Ντιναμό Κιέβου

0
Το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι (Σουηδία)-Άντερλεχτ (Βέλγιο) θα αντιμετωπίσει...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός στον Γ΄ προκριματικό γύρο

0
Τη Ναϊμέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ασφαλής για την καρδιά η κατανάλωση έως και πέντε φλιτζανιών καφέ την ημέρα

0
Η κατανάλωση έως και 400 mg καφεΐνης ημερησίως, που...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE