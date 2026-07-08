Μουντιάλ 2026: Ποιοι παίκτες «φλερτάρουν» με τις κόκκινες κάρτες – Κινδυνεύουν να χάσουν τα ημιτελικά

Το Μουντιάλ μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τα ζευγάρια των προημιτελικών να έχουν ολοκληρωθεί έπειτα από τις προκρίσεις της Ελβετίας και της Αργεντινής.

Ωστόσο η «μάχη» για τη συνέχεια κρύβει και κινδύνους. Συνολικά 17 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο όριο των καρτών και κινδυνεύουν να χάσουν τα ημιτελικά, εφόσον φυσικά οι εθνικές τους ομάδες καταφέρουν να προκριθούν.

Τέσσερις παίκτες είναι του Μαρόκου, τέσσερις παίκτες της Αγγλίας, τρεις από την Ελβετία, δύο από τη Γαλλία και ένας από Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία και Αργεντινή.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών:

09/07 23:00 Γαλλία – Μαρόκο (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

10/07 22:00 Ισπανία – Βέλγιο (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

12/07 00:00 Νορβηγία – Αγγλία (ΕΡΤ 1)

12/07 04:00 Αργεντινή – Ελβετία (ΕΡΤ 1)