Μουντιάλ 2026: Γαλλία vs Ισπανία – Μία διαφορετική ανάγνωση μίας κρυφής μάχης

Γαλλία vs Ισπανία, απόψε (22:00) το Ντάλας για την πρώτη κράτηση στο κεντρικό…τραπέζι του κορυφαίου τουρνουά ποδοσφαίρου στον κόσμο, την Κυριακή (19/7) στο Νιου Τζέρσεϊ.

Μία ξεχωριστή, ιδιαίτερη, διαφορετική σύγκρουση της ασταμάτητης δύναμης (Γαλλία) που έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακίνητο αντικείμενο (Ισπανία), όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «The Athletic»

Ένας βασικός τρόπος…ανάγνωσης για τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η μάχη μεταξύ της Γαλλίας, η οποία έχει την καλύτερη επίθεση (όχι τον αριθμό γκολ, αυτό τον έχει προς το παρόν η Αργεντινή) στο τουρνουά με τους Κιλιάν Μπαπέ, Ουσμάν Ντεμπελέ και Μίκαελ Ολίσε να τρομοκρατούν τις περισσότερες άλλες ομάδες, και της Ισπανίας, της καλύτερης άμυνας, η οποία έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ σε έξι αγώνες, με τον μέσο Ρόδρι να περιφέρεται μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς Λαπόρτ και Κουμπαρσί.

Μια τεταμένη, κρυφή μάχη καθώς η μία πλευρά πετάει… φλεγόμενους βράχους στα τείχη της άλλης, και όλοι καθόμαστε εκεί νευρικά, περιμένοντας να δούμε αν θα σπάσει;

Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι επίσης μια συγκλονιστική σύγκρουση μεταξύ αυτών που είναι προφανώς οι δύο καλύτερες ομάδες σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ολίσε και Γιαμάλ

Και το ερώτημα είναι: Είναι δυνατόν να έχεις ένα βαρετό παιχνίδι όταν ο Ολίσε και ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκονται στο γήπεδο;

Ο Ολίσε, είναι ένα διαφορετικό είδος σούπερ σταρ που δεν έχει χορηγό παπουτσιών (του αρέσει να ταιριάζει το χρώμα των παπουτσιών του με τη φανέλα που φοράει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι), δεν δίνει πραγματικά συνεντεύξεις και δεν παίζει σκάκι.

Και μετά υπάρχει ο Γιαμάλ, ο οποίος ήταν λίγο πιο ήσυχος από τον Ολίσε τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά εξακολουθεί να έχει την ικανότητα να κάνει κάτι εξαιρετικό και να κερδίσει για την Ισπανία τον αγώνα.

Ο νικητής τα παίρνει όλα;

Το πιθανότερο είναι ότι οι νικητές όλου αυτού του τουρνουά την Κυριακή θα προέλθουν από αυτόν τον πρώτο ημιτελικό. Και όχι μόνο λόγω του ασήμαντου και ψευδούς λόγου ότι «τόσο η Γαλλία όσο και η Ισπανία είναι πολύ καλύτερες από την Αγγλία και την Αργεντινή». Όχι. Το λέει και η ιστορία.

Τα 13 από τα τελευταία 14 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών και γυναικών έχουν κερδηθεί από την ομάδα που έπαιξε πρώτη στον ημιτελικό της.

Αυτή η επιπλέον ημέρα ανάπαυσης πριν από τον τελικό μπορεί να φαίνεται σαν μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά στο τέλος ενός εξαντλητικού τουρνουά – αυτό περισσότερο από τα περισσότερα, με τη ζέστη και το ταξίδι και τον επιπλέον αγώνα της φάσης νοκ άουτ – φαίνεται πραγματικά κρίσιμο.

Και η εξαίρεση, το Euro γυναικών του 2017, δεν είναι και τόσο μεγάλη εξαίρεση, αφού η Ολλανδία το κέρδισε αφού έπαιξε δεύτερη στον ημιτελικό της, αλλά σε αυτό το τουρνουά και οι δύο ημιτελικοί ήταν την ίδια ημέρα.