Μουντιάλ 2026: Επενδυτικό σχέδιο υπόσχεται υψηλά κέρδη από εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Προκαλούν οργή οι τιμές

Η εταιρεία TicketKings με έδρα το Μαϊάμι προσέφερε σε επενδυτές επιστροφές έως 50% σε έξι μήνες μέσω μεταπώλησης εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, παρά τις αντιδράσεις των φιλάθλων που χαρακτηρίζουν τις τιμές «εκβιαστικές». Η TicketKings, που ιδρύθηκε το 2019, σχεδίαζε να συγκεντρώσει 5,5 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά 8.000 εισιτηρίων για αγώνες ομάδων όπως Αγγλία, Βραζιλία και Σκωτία, με προβαλλόμενες αποδόσεις έως 87%.

Στην παρουσίασή της, η εταιρεία προειδοποιούσε για ενδεχόμενη ακύρωση των εισιτηρίων από τη FIFA, αλλά ανέφερε ότι λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των κινδύνων. Η FIFA, από την πλευρά της, δήλωσε ότι δεν γνώριζε την πρόταση και ότι η μεταπώληση χιλιάδων εισιτηρίων για κέρδη επενδυτών παραβιάζει τους κανονισμούς της.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ήδη φτάσει ιστορικά υψηλά: τα κορυφαία εισιτήρια για τον τελικό στις 19 Ιουλίου στο East Rutherford ξεκίνησαν από 8.600 δολάρια και έχουν φτάσει μέχρι και 230.000 δολάρια στη δευτερογενή αγορά. Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο υπερασπίστηκε τις τιμές, επικαλούμενος τη μεγάλη ζήτηση και τα έσοδα για το άθλημα.

Η TicketKings δηλώνει ότι στόχος της είναι η «δημιουργία δίκαιων, διαφανών αγορών που ωφελούν φιλάθλους και διοργανωτές», ενώ η εταιρεία προβλέπει σημαντικά κέρδη από επιλεγμένους αγώνες υψηλής ζήτησης, όπως οι αγώνες Πορτογαλίας-Ουζμπεκιστάν και Σκωτία-Μαρόκο, καθώς και από ένα προημιτελικό Βραζιλίας-Αγγλίας.