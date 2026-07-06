Μουντιάλ 2026: Διεθνής κατακραυγή εναντίον της FIFA για την υπόθεση Μπάλογκαν

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η FIFA προχώρησε σε μια απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα για την αμερικανική ομάδα.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της αυτόματης τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν, επιτρέποντας στον διεθνή επιθετικό να αγωνιστεί κανονικά στο κρίσιμο νοκ άουτ παιχνίδι της Δευτέρας.

Ο Μπάλογκαν είχε αποβληθεί στην προηγούμενη αναμέτρηση των ΗΠΑ, γεγονός που, βάσει κανονισμών, συνεπαγόταν αυτόματα αποκλεισμό μίας αγωνιστικής. Ωστόσο, η FIFA αποφάσισε να «παγώσει» την εφαρμογή της ποινής μέχρι να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση, δίνοντας προσωρινά δικαίωμα συμμετοχής στον ποδοσφαιριστή.

Ακολουθούν αποσπάσματα από τις μεγάλες αντιδράσεις που ξεσήκωσε η απόφαση, που κατά πολλά ΜΜΕ υπαγορεύτηκε στον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ιναφαντίνο, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ:

UEFA: «Η χθεσινή απόφαση αναστολής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους της εφαρμογής της αυτόματης απαγόρευσης ενός αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον παίκτη, Φόλαριν Μπάλογκαν, πέρασε μια κόκκινη γραμμή.

Η ελάχιστη αυτόματη απαγόρευση ενός αγώνα μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια και δεν απαιτεί την έκδοση απόφασης αρμόδιου οργάνου.

Είναι μια αρχή που ενσωματώνεται στους κανονισμούς, η οποία δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον στη μέση ενός τουρνουά όπου αρκετοί άλλοι παίκτες έχουν βρεθεί στην ίδια κατάσταση και έχουν εκτίσει τακτικά την απαγόρευση τους.

Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν είναι πλέον εγγυημένη από τους θεματοφύλακες της, η ακεραιότητα του παιχνιδιού διακυβεύεται και η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης υπονομεύεται. Ομοίως, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο στο τρέχον τουρνουά, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον ίση μεταχείριση, εις βάρος της διοργάνωσης».

ΒΕΛΓΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ: «Η FIFA βασίζει την απόφασή της στο Άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα. Αυτή η διάταξη ορίζει ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την εκτέλεση μιας προηγουμένως επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης.

Ωστόσο, το Άρθρο 66.4 του ίδιου Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA ορίζει σαφώς ότι μια κόκκινη κάρτα (αποβολή) οδηγεί αυτόματα σε αποκλεισμό για τον επόμενο αγώνα της ομάδας, όπως έχει συμβεί με όλες τις προηγούμενες κόκκινες κάρτες που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA».

ΜΠΕΡΝΤ ΝΟΙΕΝΤΟΡΦ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (DFB): «Η FIFA θα πρέπει τώρα να εκδώσει άμεση δήλωση σχετικά με τις αναφορές ότι η απόφαση ανατροπής της κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον Αμερικανό παίκτη Φόλαριν Μπάλογκαν προηγήθηκε τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Τζιάνι Ινφαντίνο. Η εντύπωση ότι υπήρξε ενεργή πολιτική παρέμβαση στον αθλητισμό πρέπει να διαλυθεί γρήγορα και οριστικά. Διακυβεύονται η ακεραιότητα της διοργάνωσης και η αξιοπιστία της FIFA».

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΚΛΕΝ ΜΙΚΑΛΕΦ: «Πολλοί οπαδοί του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων πρώην παικτών, έχουν ήδη μιλήσει για την αποβολή του Μπάλογκαν. Ως οπαδός, πιστεύω κι εγώ ότι ήταν λάθος απόφαση.

Με αυτά τα λόγια, ήμουν πάντα σαφής. Οι αποφάσεις για τους αθλητικούς κανόνες και τα αθλητικά ζητήματα ανήκουν στους αθλητικούς φορείς, όχι στους πολιτικούς. Η επιρροή στις αθλητικές αποφάσεις θα υπονόμευε την αυτονομία του αθλητισμού.

Η εστίασή μας θα πρέπει να είναι στις πραγματικές προκλήσεις διακυβέρνησης που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός, συμπεριλαμβανομένης της οπλοποίησης του αθλητισμού για πολιτικούς σκοπούς».

ΡΟΥΝΤΙ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΕΛΓΙΟΥ: «Δεν ήξερα ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA η 5η Ιουλίου είναι τώρα 1η Απριλίου, και αυτό είναι Πρωταπριλιά. Δεν υπερασπιζόμαστε την Εθνική ομάδα ή την ομοσπονδία, υπερασπιζόμαστε το ποδόσφαιρο».

ΣΕΠ ΜΠΛΑΤΕΡ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ FIFA: «Οι κόκκινες κάρτες δεν ανατρέπονται από πολιτικά τηλεφωνήματα. Ανατρέπονται από κανόνες, αποδεικτικά στοιχεία και ανεξάρτητους φορείς.

Εάν ένας Πρόεδρος των ΗΠΑ παρέμβει στον πρόεδρο της FIFA – κι ένας παίκτης ξαφνικά αθωωθεί πριν από έναν αγώνα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου – το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Quo vadis, FIFA; Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να γίνει παιδική χαρά πολιτικής εξουσίας».

ΤΟΜΑΣ ΤΟΥΧΕΛ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ: «Πρώτα απ΄ όλα, για να είμαστε πολύ σαφείς, ότι δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Αλλά το VAR ενεπλάκη και προφανώς τρία άτομα από το VAR και ο διαιτητής το έλεγξαν και ήταν τότε της γνώμης ότι ήταν κόκκινη κάρτα.

Άρα, είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί. Ποιος ανατρέπει αυτή την απόφαση τότε και πότε; Και με ποιους λόγους; Και… πόσο μακριά φτάνει αυτό τώρα; Επομένως, είναι απλώς περίεργο για μένα. Θέλουμε απλώς να έχουμε συνέπεια στις αποφάσεις».

ΣΤΟΛΕ ΣΟΛΜΠΑΚΕΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ: «Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος της FIFA. Δεν είναι και πολύ καλό… συμπέρασμα ότι (ο Μπάλογκαν) έλαβε κίτρινη, κόκκινη κάρτα και το VAR το συμπέρανε αυτό. Ήταν κόκκινη κάρτα, αποβλήθηκε.

Αυτό σημαίνει ότι έχεις τιμωρηθεί για έναν αγώνα και νομίζω ότι αυτό που πραγματικά είναι κακό σε αυτή την κατάσταση μπορεί να είναι ότι τώρα θα είναι πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν νικήσουν το Βέλγιο, θα έχουν πάντα αυτό το επιπλέον στοιχείο.

Είναι μια κακή απόφαση που θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο και λυπάμαι επίσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί αν κερδίσουν αυτό θα μείνει για πάντα, θα κρέμεται από μια κλωστή, οπότε δεν είναι καλό για το άθλημα – κακή απόφαση της FIFA».

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: «Αυτό είναι το άθλημά μας, όχι το δικό τους. Αν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζιάνι Ινφαντίνο πραγματικά το διευθέτησαν μεταξύ τους, είναι τρέλα. Θέτει τα πάντα υπό αμφισβήτηση. Αυτοί οι δύο άνθρωποι (ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο), που δεν ξέρουν τίποτα για ποδόσφαιρο, δεν θα έπρεπε να έχουν απολύτως καμία σχέση με αυτό».

ΜΑΞΙΜ ΠΡΕΒΟ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ: «Αν ένα τηλεφώνημα είναι πραγματικά ο λόγος γι΄ αυτήν την ακατανόητη απόφαση, θα ήταν μια κατάφωρη περιφρόνηση των πιο βασικών κανόνων του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Θα ήταν πολύ σοβαρό. Πώς θα μπορούσε η FIFA να υποστηρίζει ακόμα αξιόπιστα το fair play;».

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, επέλεξε να αντιμετωπίσει την αντιπαράθεση με ειρωνεία… μέσω μιας χειρονομίας με την γκρίζα γάτα του, Μάξιμους, η οποία χρησιμεύει ως χιουμοριστικό εργαλείο επικοινωνίας του στο Instagram.

«Κόκκινη κάρτα; Θα παίξω ακόμα!» αναφώνησε ο Μάξιμους, σχολιάζοντας μια φωτογραφία του με μια κόκκινη κάρτα να κρέμεται από το πόδι του κι ενώ χαλαρώνει στο γκρι χαλί, στην Καγκελαρία στις Βρυξέλλες.

Όταν το AFP επικοινώνησε μαζί του για να ρωτήσει αν ο Μπαρτ Ντε Βέβερ σκόπευε να αντιδράσει ο ίδιος, η ομάδα επικοινωνίας του τον παρέπεμψε στην ανάρτηση του Μάξιμους στο Instagram.