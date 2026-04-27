«Μου είπαν πέσε κάτω»: Ο Τραμπ αποκαλύπτει τις στιγμές πανικού κατά την απομάκρυνσή του – Γιατί καθυστέρησε να φύγει

Το σμόκιν του Ντόναλντ Τραμπ παρέμενε άψογο όταν εμφανίστηκε στο βήμα του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ, μόλις λίγη ώρα μετά από την νέα απόπειρα εναντίον του.

«Όταν έχεις επιρροή, σε κυνηγούν», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.

Την ώρα που μιλούσε, πολλοί δημοσιογράφοι βρίσκονταν επίσης ντυμένοι επίσημα, καθώς συμμετείχαν στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Η εκδήλωση διακόπηκε αιφνιδιαστικά όταν ένας άνδρας παραβίασε το πρώτο επίπεδο ασφαλείας και επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο της δεξίωσης, φέροντας πολλαπλά όπλα.

Άμεσα επενέβη η Μυστική Υπηρεσία, απομακρύνοντας τον Αμερικανό πρόεδρο, τη σύζυγό του Μελάνια και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς από τον χώρο.

«Όταν δεν έχεις επιρροή», πρόσθεσε ο Τραμπ, «σε αφήνουν ήσυχο».

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, ο Τραμπ περιέγραψε τη δραματική στιγμή κατά την οποία η Μυστική Υπηρεσία τον οδήγησε στο πάτωμα για λόγους ασφαλείας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, «αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι ίσως πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, διαφορετικό από τον συνηθισμένο θόρυβο που ακούς σε μια αίθουσα χορού».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον προέτρεψαν να πέσει στο έδαφος, ωστόσο εκείνος αντέδρασε λέγοντας: «Είπα “Περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε ένα λεπτό. Άσε με να δω. Περίμενε ένα λεπτό”».

Όπως εξήγησε, ήθελε να αντιληφθεί τι συνέβαινε γύρω του, σημειώνοντας: «Και δεν επρόκειτο να τους το κάνω τόσο εύκολο, ήθελα να δω τι συνέβαινε».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Περπατούσα έξω… περίπου στα μισά της διαδρομής, και μου είπαν: “Παρακαλώ πέστε στο πάτωμα. Παρακαλώ πέστε στο πάτωμα”. Έτσι έπεσα στο πάτωμα. Το ίδιο έκανε και η Πρώτη Κυρία».

«Η Μελάνια ήταν πολύ συνειδητή. Η Πρώτη Κυρία έκανε καταπληκτική δουλειά. Αγαπά τη χώρα».

«Το αναγνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αλλά μου το είπε πολλές φορές, μου είπε «κάνεις μια επικίνδυνη δουλειά».»

Παρά τον τρόμο που επικρατούσε στο ξενοδοχείο, ισχυρίστηκε: «Δεν ανησυχούσα. Καταλαβαίνω τη ζωή. Ζούμε σε έναν τρελό κόσμο».

ΗΠΑ: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας μετά τη νέα επίθεση – Στο «τραπέζι» η χρήση αλεξίσφαιρου από τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει σοβαρές αλλαγές στο πρωτόκολλο ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ στον απόηχο επαναλαμβανόμενων απόπειρων και απειλών κατά της ζωής του τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου σε δημόσιες εμφανίσεις, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επανεξετάζουν το επίπεδο προστασίας του προέδρου σε ανοιχτές εκδηλώσεις.

Ανησυχία μετά το πρόσφατο περιστατικό στην Ουάσιγκτον

Η συζήτηση για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας εντάθηκε μετά από περιστατικό στην διάρκεια εκδήλωσης στο Washington Hilton, όπου ένοπλος άνδρας προσπάθησε να παραβιάσει σημείο ελέγχου και αντάλλαξε πυρά με πράκτορες της United States Secret Service. Ένας πράκτορας τραυματίστηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε αποστείλει πριν την επίθεση ένα μανιφέστο, στο οποίο φέρεται να αναφερόταν σε στόχους εντός της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μοτίβο επαναλαμβανόμενων επιθέσεων

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών απειλών κατά του Τραμπ. Μεταξύ αυτών, η επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το 2024, όπου ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς και άλλη απόπειρα στη Φλόριντα, που αποτράπηκε από τις αρχές.

Οι επαναλαμβανόμενες υποθέσεις έχουν οδηγήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων προστασίας, με στόχο την καλύτερη κάλυψη πιθανών κενών.

Στο τραπέζι αυστηρότερα μέτρα

Πέρα από την πιθανή χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου, εξετάζονται και πρόσθετα μέτρα, όπως αυστηρότεροι έλεγχοι σε χώρους εκδηλώσεων, περιορισμός της επαφής με το κοινό και ενίσχυση της παρουσίας της Μυστικής Υπηρεσίας. Ωστόσο, αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι κάθε αλλαγή πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στην ασφάλεια και τη δημόσια εικόνα του προέδρου, καθώς τα εμφανή μέτρα προστασίας έχουν και πολιτικό αντίκτυπο.

Εκκρεμείς αποφάσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες αποφάσεις από τον Λευκό Οίκο, ωστόσο θεωρείται πιθανό ότι το πλαίσιο ασφαλείας του προέδρου θα αναθεωρηθεί το επόμενο διάστημα, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων απειλών.

«Δεν είμαι βιαστής, ούτε παιδόφιλος»: Οργισμένος ο Τραμπ με τη δημοσιογράφο του CBS για το μανιφέστο του δράστη

Σε έντονο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, όταν αντέδρασε οργισμένα στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα γραπτά του φερόμενου δράστη της επίθεσης, στρεφόμενος παράλληλα κατά της δημοσιογράφου Norah O’Donnell.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια διάβασε αποσπάσματα από κείμενα του υπόπτου, χωρίς να κατονομάζεται ο Τραμπ, αλλά με τη φράση: «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδόφιλο, βιαστή και προδότη να βάψει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

Ο πρόεδρος αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας: «Δεν είμαι βιαστής. Δεν βίασα κανέναν. Συγγνώμη, δεν είμαι παιδόφιλος». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Διαβάζετε αυτές τις ανοησίες από έναν άρρωστο άνθρωπο με τον οποίο με συνδέετε, πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Έχω πλήρως αθωωθεί», ενώ επιτέθηκε και στην Ο’Ντόνελ λέγοντας πως «θα έπρεπε να ντρέπεται».

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, υπογράμμισε: «Δεν θα έπρεπε να τα διαβάζετε αυτά στο “60 Minutes”. Είστε ντροπή».

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει κριθεί αστικά υπεύθυνος από ομοσπονδιακό δικαστήριο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση της συγγραφέα E. Jean Carroll.

Παράλληλα, έχει δεχθεί κριτική και για τη σύνδεσή του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Επσταιν, αν και ο ίδιος υποστηρίζει πως τα δημοσιοποιημένα στοιχεία τον «αθωώνουν», ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει κατηγορηθεί για κάποια παρανομία σχετική με την υπόθεση.

Αναφερόμενος στο θέμα της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το φαινόμενο δεν είναι αναγκαστικά πιο έντονο σήμερα από ό,τι ιστορικά.

Όπως είπε: «Αν κοιτάξετε 20, 40, 100, 200 ή 500 χρόνια πίσω, υπήρχε πάντα. Άνθρωποι δολοφονούνται, τραυματίζονται, πλήττονται».

Και συμπλήρωσε: «Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι περισσότερη σήμερα απ’ ό,τι ήταν τότε».

Ταυτόχρονα επέρριψε ευθύνες στους Δημοκρατικούς για το τοξικό πολιτικό κλίμα, δηλώνοντας: «Πιστεύω ότι η ρητορική μίσους των Δημοκρατικών είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνη για τη χώρα».

Το χρονικό της επίθεσης

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (26/4) στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος εισέβαλε στο Washington Hilton, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το ετήσιο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Τραμπ.

Η επίθεση εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η επιχείρηση ελέγχου της κατάστασης διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Ο δράστης, οπλισμένος με πιστόλι, καραμπίνα και μαχαίρια, πέρασε από σημείο ελέγχου και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν πράκτορα ασφαλείας.

Το κινητό που έσωσε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας

Ο πράκτορας που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης, γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στο κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, όπως η Mirror, η σφαίρα που τον χτύπησε ανακόπηκε εν μέρει από το κινητό που είχε πάνω του, περιορίζοντας τη βαρύτητα του τραυματισμού. Ο πράκτορας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και πήρε εξιτήριο.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, με άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας να απομακρύνουν τον πρόεδρο, τη σύζυγό του και τον αντιπρόεδρο σε ασφαλή σημεία εντός του ξενοδοχείου, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας ακινητοποίησαν τον ένοπλο πριν προσεγγίσει την κεντρική αίθουσα, όπου βρίσκονταν εκατοντάδες προσκεκλημένοι και δημοσιογράφοι.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη επί τόπου, με εικόνες από τη στιγμή να κάνουν γρήγορα τον γύρο των διεθνών μέσων.