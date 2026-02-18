Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου, 2026
Μόνο Έλληνες στην 22η αγωνιστική: Κατσικογιάννης στο Ηράκλειο και Βεργέτης στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

Newsroom
Ελλείψει ντέρμπι η ΚΕΔ όρισε μόνο Έλληνες διαιτητές στις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας.

Έτσι στο ματς της Κρήτης ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό θα σφυρίξει ο Κατσικογιάννης ενώ σε αυτό της Allwyn Arena όπου η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό ο Βεργέτης.
00:15UCL: Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης | Ο Οταμεντι δείχνει στον Βινίσιους τατουάζ με τα τρόπαια του Μουντιάλ!

Στα άλλα ματς των ομάδων του BIG-4 ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το ΑΕΛ – ΠΑΟΚ, ενώ ο Ζαμπαλάς την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ για την 22η αγωνιστική…
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου
Αστέρας-Ατρόμητος: Ματσούκας (Τσολακίδης, Μάτσας, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Πολυχρόνης)
Ολυμπιακός-Παναιτωλικός: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ-Παναθηναϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Διαμαντής, 4ος Ανδριανός, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)
Πανσερραϊκός-Βόλος: Κατοίκος (Παγουρτζής, Νίκζας, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Παπαπέτρου, Πολυχρόνης)
ΑΕΛ Novibet-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Μωυσιάδης, Κορωνάς, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)
Άρης-Κηφισιά: Τσακαλίδης (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Γιαννούκας, VAR: Σιδηρόπουλος, Πουλικίδης)
ΑΕΚ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Δημητριάδης, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Ευαγγέλου, Κόκκινος)

