Μόνο Έλληνες στην 22η αγωνιστική: Κατσικογιάννης στο Ηράκλειο και Βεργέτης στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

Ελλείψει ντέρμπι η ΚΕΔ όρισε μόνο Έλληνες διαιτητές στις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας.



Έτσι στο ματς της Κρήτης ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό θα σφυρίξει ο Κατσικογιάννης ενώ σε αυτό της Allwyn Arena όπου η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό ο Βεργέτης.

Στα άλλα ματς των ομάδων του BIG-4 ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το ΑΕΛ – ΠΑΟΚ, ενώ ο Ζαμπαλάς την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά οι ορισμοί της ΚΕΔ για την 22η αγωνιστική…

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου

Αστέρας-Ατρόμητος: Ματσούκας (Τσολακίδης, Μάτσας, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Πολυχρόνης)

Ολυμπιακός-Παναιτωλικός: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Διαμαντής, 4ος Ανδριανός, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Πανσερραϊκός-Βόλος: Κατοίκος (Παγουρτζής, Νίκζας, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Παπαπέτρου, Πολυχρόνης)

ΑΕΛ Novibet-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Μωυσιάδης, Κορωνάς, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

Άρης-Κηφισιά: Τσακαλίδης (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Γιαννούκας, VAR: Σιδηρόπουλος, Πουλικίδης)

ΑΕΚ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Δημητριάδης, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Ευαγγέλου, Κόκκινος)