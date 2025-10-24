Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Μόλις 4.000 βήματα, μία μέρα την εβδομάδα, μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου στους ηλικιωμένους

Newsroom
Ακόμη και οι ηλικιωμένοι που περπατούν 4.000 βήματα τη μέρα μόνο μία φορά την εβδομάδα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά ένα τέταρτο, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Είναι γνωστό ότι η σωματική δραστηριότητα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι άνω των 60 ή 70 ετών μπορεί να δυσκολεύονται για διάφορους λόγους να διατηρήσουν τον αριθμό βημάτων που έκαναν στο παρελθόν. Μέχρι τώρα δεν ήταν σαφές πόση κίνηση είναι αρκετή για να αποκομίσουν οφέλη οι άνθρωποι καθώς γερνούν, αναφέρει ο Guardian.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, εξέτασε όχι μόνο τον αριθμό των βημάτων που έκαναν οι ηλικιωμένοι, αλλά και τη συχνότητα με την οποία έφταναν τους στόχους βημάτων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επίτευξη 4.000 βημάτων την ημέρα, ακόμη και για μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα, συσχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία και χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Έως και 40% μειωμένος κίνδυνος θανάτου
Η μελέτη παρακολούθησε 13.547 Αμερικανίδες άνω των 62 ετών, με μέση ηλικία τα 72 χρόνια. Οι συμμετέχουσες φορούσαν συσκευές καταγραφής βημάτων για επτά συνεχόμενες ημέρες την περίοδο 2011-2015 και παρέμειναν υπό παρακολούθηση για περισσότερο από μία δεκαετία. Καμία δεν είχε διαγνωστεί με καρδιακή νόσο ή καρκίνο κατά την έναρξη της μελέτης. Κατά την περίοδο παρακολούθησης έως το τέλος του 2024, 1.765 γυναίκες πέθαναν και 781 ανέπτυξαν καρδιακή νόσο.

Όσες κατάφερναν τουλάχιστον 4.000 βήματα τη μέρα μία ή δύο φορές την εβδομάδα είχαν 26% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 27% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθεια, σε σύγκριση με εκείνες που δεν έφταναν ποτέ αυτό το επίπεδο δραστηριότητας.

Για όσες πετύχαιναν αυτόν τον αριθμό βημάτων τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα, ο κίνδυνος θανάτου από κάθε αιτία μειωνόταν ακόμη περισσότερο — έως και 40%. Ωστόσο, η μείωση του κινδύνου καρδιοαγγειακού θανάτου παρέμενε στα ίδια επίπεδα (27%).

Σημασία έχει ο αριθμός, όχι η συχνότητα
Οι ερευνητές υπογράμμισαν ότι ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι πόσες ημέρες φτάνει κανείς έναν συγκεκριμένο αριθμό βημάτων, αλλά ο συνολικός όγκος κίνησης. Δεν υπάρχει «καλύτερος» τρόπος να κάνει κανείς τα βήματά του, το σημαντικό είναι απλώς να τα κάνει, σημείωσαν.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «ο μεγαλύτερος αριθμός βημάτων – ανεξάρτητα από τον ρυθμό ή τη συχνότητα –συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία».

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες της μελέτης έκαναν 5.615 βήματα ημερησίως. Οι ερευνητές τονίζουν πως ακόμη και μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα με περισσότερα από 4.000 βήματα μπορούν να συνδεθούν με χαμηλότερη θνησιμότητα και μειωμένο κίνδυνο καρδιοπαθειών. Επισημαίνουν ότι ο συνολικός αριθμός βημάτων είναι πιο σημαντικός από τη συχνότητα και προτείνουν ότι οι μελλοντικές οδηγίες για τη φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις μετρήσεις βημάτων ως αξιόπιστο δείκτη υγείας.

