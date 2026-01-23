Μητσοτάκης στο Euronews: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο πολύπλοκες – Να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή παρουσία στη Γάζα



Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Euronews, στην εκπομπή Europe Today και την Meabh Mc Mahon.

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις τονίζοντας τα εξής: «Αυτές οι συζητήσεις γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες και πρέπει να τις διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο», απάντησε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τόνισε πως ήταν καλά και θετικά τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για την ευρωπαϊκή στάση στην πρωτοβουλία Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως, τόνισε μεταξύ ο Έλληνας πρωθυπουργός, «όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα υπερβαίνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν θα μπορούσαμε να λάβουμε μέρος σε κάτι τέτοιο. Όμως η ελληνική θέση, είναι να λάβουν μέρος οι ευρωπαϊκές χώρες, μόνο όμως για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Στο πρώτο σκέλος και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα απαιτηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, «οφείλουμε να διασφαλίσουμε πως θα υπάρξει ευρωπαϊκή παρουσία», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Αυτό που ανακοινώθηκε από τον Τραμπ υπερβαίνει τη θητεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι πολύ σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή Ντόναλντ Τραμπ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το να πάμε προς τα εμπρός σε ό,τι έχει παγιωθεί είναι κάτι στο οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Όμως θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας σε σχέση με τη Γάζα. Αν υπάρχει ένας τρόπος και μπορούμε να δουλέψουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά μόνο για τη Γάζα και μόνο και μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν ιδιαιτέρως ευτυχής να βρει μια συναίνεση για να το πράξει. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτό που έχει ήδη παρουσιαστεί ως τώρα, αλλά οφείλουμε να εργαστούμε και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή παρουσία σε σχέση με το μέλλον της Γάζας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για τη Σύνοδο Κορυφής για το αν η εξάντληση των Ευρωπαίων ηγετών οφειλόταν στην κούραση ή στον Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας ότι αυτές οι σύνοδοι είναι περίπλοκες επειδή οι ηγέτες είναι «27» και χρειάζεται χρόνος για να πάρουν το λόγο. «Εγινε μια πολύ καλή συζήτηση, παρά την ανησυχία για την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει δράση. Η διατλαντική σχέση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και πρέπει να τη διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά είναι καλό που ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε σαφές ότι επιθυμεί αποκλιμάκωση στη Γροιλανδία. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό που η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη, με μια εξαίρεση -αυτή της Ουγγαρίας- για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σχολίασε τη στάση της Ουγγαρίας, λέγοντας πως είναι κάτι που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο και δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά βρέθηκε τρόπος να παρακαμφθεί το πρόβλημα.

Σε ό,τι αφορά στη στάση τήρησε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στην άτυπη σύνοδο κορυφής, σχολιάζοντας πως πρόκειται για χάσιμο χρόνου, ο πρωθυπουργός ήταν σαφής: «μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που είπαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να λύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Πρέπει όλοι να είμαστε εγκάρδιοι και με σεβασμό. Κι αυτό ισχύει και για τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στις δηλώσεις του Αντόνιο Κόστα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς σε αυτές τις συζητήσεις και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μόνοι μας, χωρίς συμβούλους, χωρίς τηλέφωνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς συμπεράσματα, κάτι που διευκολύνει το να είμαστε πιο ανοιχτοί και κατά περίπτωση πιο ωμοί στην έκφραση των απόψεών μας».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ρωτήθηκε και για τη συμφωνία της Mercosur. Όπως τόνισε, υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα τα οποία υποστηρίζει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «υπάρχουν περισσότερα οφέλη από ό,τι αρνητικά σε αυτές τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες». Ανέφερε, μάλιστα, ότι η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στην Ινδία, τονίζοντας πως: «πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοούν το ελεύθερο εμπόριο».