Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων – Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο

Περίπου 40 λεπτά διήρκησε η συνάντηση αυτή την ώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάνοντας δεκτό το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη στον κ. Ανδρουλάκη, σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Άλλωστε αυτό επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη.

Μητσοτάκης: Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο -Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση

Στο σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο αίτημα για ενημέρωση για κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πόλεμο. Οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται στην προστασία και τον ασφαλή επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Εχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, αλλά μέχρι να ανοίξουν οι πτήσεις είναι δύσκολη η απομάκρυνση τους. Η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών. Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επι της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές».

Ανδρουλάκης: Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε «πριν από λίγο επικοινώνησα και με πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας. Ζήτησα να με ενημερώσετε για την προετοιμασία της χώρας σε επίπεδο ασφαλείας και πιθανών επιπτώσεων. Η Ελλάδα σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με προστασία Ελληνισμού, ιδιαίτερα κυπριακού. Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στη νέα πραγματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες».