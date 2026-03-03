Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2026
11.4 C
Athens
type here...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων – Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Περίπου 40 λεπτά διήρκησε η συνάντηση αυτή την ώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάνοντας δεκτό το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές υπήρξε πλήρης ενημέρωση από τον κ. Μητσοτάκη στον κ. Ανδρουλάκη, σε πολύ καλό κλίμα, όπως πρέπει να γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Άλλωστε αυτό επιβάλουν οι περιστάσεις αλλά και η θεσμική τάξη.

Μητσοτάκης: Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο -Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση

Στο σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο αίτημα για ενημέρωση για κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πόλεμο. Οι προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται στην προστασία και τον ασφαλή επαναπατρισμό των εγκλωβισμένων Ελλήνων. Εχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, αλλά μέχρι να ανοίξουν οι πτήσεις είναι δύσκολη η απομάκρυνση τους. Η έγνοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών. Και βέβαια ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της Κύπρου για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα ΕΕ είναι επι της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο. Όλοι επιθυμούμε μια γρήγορη αποκλιμάκωση. Ιστορικά είχαμε δυσάρεστες επιπτώσεις και οικονομικές».

Ανδρουλάκης: Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε «πριν από λίγο επικοινώνησα και με πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας. Ζήτησα να με ενημερώσετε για την προετοιμασία της χώρας σε επίπεδο ασφαλείας και πιθανών επιπτώσεων. Η Ελλάδα σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με προστασία Ελληνισμού, ιδιαίτερα κυπριακού. Κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ και ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε η φωνή της Ευρώπης, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στη νέα πραγματικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες».

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Το έχετε κάνει συνήθεια»: Ανακοίνωσε sold-out με την Ζαλγκίρις Κάουνας ο Παναθηναϊκός AKTOR

0
Για ακόμη μία φορά το «Telekom Center Athens» θα...
ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων το νότιο Λίβανο – Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Τελ Αβίβ – Πάνω απο 787 οι νεκροί μετά τις...

0
Στρατιωτική ένταση πλήττει τη Μέση Ανατολή, καθώς ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν...
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Τρία παιδιά ελληνικής καταγωγής σκοτώθηκαν στη Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

0
Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς συνεχίζονται οι ιρανικές...
MEDIA

Τηλεθέαση: «Έπεσαν κορμιά» στη βραδινή ζώνη

0
Δεκάδες προγράμματα έπεσαν στην αρένα της βραδινής ζώνης, τη...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι για το Πάσχα – Αυτές είναι οι ημερομηνίες για ταμείο

0
Πότε αναμένεται να γίνει η πληρωμή των μηνιαίων κύριων...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group