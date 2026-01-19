Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα – Πρέπει να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης

Ξεκίνησε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση των 25 εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε:

Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Στη συνάντηση συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και από την ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών η αντιπροσωπεία αποτελείται από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, οι οποία θα παρουσιάσει στον πρωθυπουργό μια λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία όπως υποστηρίζει υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθούν λύσεις.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αλλά και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών αποτελείται από τους:

Ηλίας Αγγελακούδης

Γρηγόρης Γρουζίδης

Αποστόλης Βεσμελής

Γιάννης Τουρτούρας

Κώστας Σέφης

Ιορδάνης Φρονιμόπουλος

Δημήτρης Μηκές

Τάσος Χαλκίδης

Λάζαρος Ουζουνίδης

Βαγγέλης Μπέτσας

Γιάννης Καρναβίας

Κώστας Λιλικάκης

Κώστας Ζαρκάδουλας

Κώστας Παπαδάκης

Δημήτρης Παραμπάτης

Μπάμπης Τσιβίκας

Κώστας Δουρουμής

Παύλος Σπυρόπουλος

Θωμάς Μόσχος

Ιωάννης Κούτης

Χρήστος Τσέρνιος

Τάσος Γκιοργκίνης

Χάρης Σεσκλιώτης

Κώστας Λεονταράκης

Παναγιώτης Περράκης

Κώστας Τζέλλας

Γιάννης Τσιούτρας

Σωτήρης Γιαννακός

Σωκράτης Αλειφτήρας

Ρίζος Μαρούδας

«Η κυβέρνηση έχει λάβει αρκετά μέτρα»

«Το ότι υπάρχουν προβλήματα στο πρωτογενή τομέα είναι πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Συνοδεύεται από μία σειρά σύγχρονων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνικός και ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο MEGA.

«Η κυβέρνηση έχει λάβει αρκετά μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, η διάθεση για διάλογο παρέμενε εμφανής, όταν ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των εκπροσώπων των αγροτών για να συζητηθούν τα επιμέρους ζητήματα και να δοθούν λύσεις. Σήμερα νομίζω ότι είναι το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της κλιμάκωσης και των κινητοποιήσεων, προκειμένου να τεθούν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο όλα τα ζητήματα», συμπλήρωσε.

Κέλλας: Δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα που αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας μίλησε στην ΕΡΤ και εξήγησε αναλυτικά τις θέσεις της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των αγροτών, ξεκαθαρίζοντας τα όρια που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στις κρατικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Κέλλας «με τους εκπροσώπους των αγροτών, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, εις βάθος, ετέθησαν θέματα, κάποια λύθηκαν και υπήρξαν και απαντήσεις. Εκεί καθορίστηκε η μείωση επιπλέον δέκα λεπτών στο αγροτικό πετρέλαιο, λόγω κατάργησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο οποίος είναι καταργημένος».

«Οι αγρότες θα βάζουν πετρέλαιο με 1 ευρώ το λίτρο», τόνισε.

Σχετικά με το θέμα που τέθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κ. Ιωαννίδη περί ενισχύσεων των αγροτικών προϊόντων από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το δημοσιονομικό περίσσευμα, είπε πως, «πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε θέσει εξαρχής το θέμα ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα που θα αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να πω τους τέσσερις λόγους για τους οποίους το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει ενισχύσεις:

μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣΚΑΠ),

με ad hoc προγράμματα για φυσικές καταστροφές,

με προγράμματα de minimis, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και

να μηδενιστεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης».

Όσο για το τι απαγορεύει ρητά, ο κ. Κέλλας πρόσθεσε: «να δοθούν επιχορηγήσεις σε οποιοδήποτε προϊόν από τον κρατικό προϋπολογισμό και την κατάργηση του ΦΠΑ στα καύσιμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τέτοιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις όπως να φύγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ ή να διπλασιαστούν οι αγροτικές συντάξεις που μιλάμε για ένα ποσό 3,6 δις, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να τεθούν στο τραπέζι».

Σχετικά με το θέμα του αφορολόγητου πετρελαίου στους εφοπλιστές που θέτουν οι αγρότες ο κ. Κέλλας εξήγησε: «Στην παγκόσμια νομοθεσία, τα ποντοπόρα πλοία παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Είτε στην Αθήνα, στον Πειραιά, είτε στο Χονγκ Κονγκ είτε στη Σιγκαπούρη, το πετρέλαιο είναι αφορολόγητο. Οι αγρότες παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, έως τώρα, όπως έχει νομοθετηθεί μετά από συμφωνία με τους εκπροσώπους τους, πρόπερσι είναι ανά τρίμηνο, αναρτώντας τα τιμολόγια, παίρνουν επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».

Τέλος ο κ. Κέλλας πρόσθεσε πως, «η Κυβέρνηση δια στόματος Πρωθυπουργού είπε 160 εκατομμύρια ευρώ τα οποία περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση, θα πάνε 80 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία και 80 εκατομμύρια στο σιτάρι και στο βαμβάκι μέσω οικολογικών σχημάτων. Γιατί ακριβώς απαγορεύεται η απευθείας ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων».