Μητσοτάκης: Σε αναλυτική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που έχει πάρει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών στέλνοντας το μήνυμα ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι σε αυτόν τον δύσκολο καιρό, προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της γαλάζιας ΚΟ στη θέση του εκλιπόντος Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Μιλώντας αρχικά για τις πέντε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕθ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «πυξίδα μας το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας» υπογραμμίζοντας ότι οι φοροελαφρύνσεις που έρχονται από την 1η Ιανουαρίου αφορούν 4,3 εκατομμύρια φορολογούμενους και οδηγούν στην πράξη σε αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Από την ομιλία Μητσοτάκη δεν έλειψαν και οι αιχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία κατηγόρησε για απουσία αντιπροτάσεων λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Και εκεί που άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες»

Ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μετά την ενός λεπτού σιγή για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, ο πρωθυπουργός είπε πως πως «όταν εκλέγαμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κοπεί ξαφνικά το νήμα της ζωής του. Χάσαμε έναν άξιο συνάδελφο, το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν» και επανέλαβε ότι «η πρόταση μου για γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004» ευχόμενος καλή επιτυχία στον νέο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης αφού αναφέρθηκε στη δραστηριότητας της ΚΟ της ΝΔ καθώς «μόνο το 2025 έγιναν 4310 παρεμβάσεις στην ολομέλεια, πάνω από 2300 σε επιτροπές και ψηφίσαμε 63 νομοσχέδια», περιέγραψε τις 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που θα δείξουν τον δρόμο μέχρι τις εκλογές του 2027

Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης των οικογενειών των νέων της περιφέρειας

Δεύτερη επιλογή αυτή τη στήριξη να την παρέχουμε με διαρκείς μειώσεις φόρων. Είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα να μειώνουμε φόρους ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Τρίτη επιλογή οι μεταρρυθμίσεις

Τέταρτη η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας παντού. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε ΑΕΙ της χώρας

Πέμπτη αδιαπραγμάτευτη πυξίδα το χτίσιμο μις ισχυρής Ελλάδας με προτεραιότητα τη φύλαξη των συνόρων, κινήσεις στην άμυνα με αναβαθμισμένους μισθούς στα στελέχη των ΕΔ αλλά και σημαντικές αποφάσεις που λάβαμε στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ όπως η επιλογή να προχωρήσουμε όχι μόνο στην απόκτηση 4ης Bellhara αλλά και στην αναβάθμιση των άλλων τριών

«Η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4,3 εκατ. συμπολίτες. Αλλά και η παράταξη των νέων όταν κανείς νέος έως τα 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει μόνιμα φόρο εισοδήματος. Είμαστε η παράταξη της οικογένειας και η παράταξη που στέκεται δίπλα στην περιφέρεια με μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ σε 12.710 οικισμούς. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στα ακριτικά νησιά που θα δουν μείωση του ΦΠΑ κατά 30% από 1η Ιανουαρίου 2026. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 2027 και δίπλα στους πιο αδύναμους με το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί στον Νοέμβριο ενώ επιστρέφεται και ένα ενοίκιο σε όσους νοικιάζουν κατοικίες. Προφανώς δεν είναι η μόνη παρέμβαση για το ζήτημα της στέγης αλλά σας ζητώ να την προβάλετε. Ισοδύναμη με μείωση του ενοικίου κατά 8%.

Παράλληλα επανέλαβε ότι «σε συνδυασμό με τη μείωση της φορολογικής κλίμακας στα ακίνητα προσβλέπουμε σε μεγαλύτερη συμμόρφωση από ιδιοκτήτες και είμαι ανοιχτός για περαιτέρω μείωση στο μέλλον»

«Ανακατευθύνουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής απευθείας στην τσέπη των πολιτών. Οι αλλαγές από 1η Ιανουαρίου ισοδυναμεί με αύξηση μισθών» είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας στη συνέχεια ότι «ο δημοσιονομικός χώρος που είχαμε στη διάθεσή μας εξαντλήθηκε από τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα μας οδηγούσε σε ευρωπαϊκές περιπέτειες γιατί η χώρα πρέπει να παράγει πλεονάσματα για να μειώνει το χρέος. Και αν κάποιος το αμφισβητεί, ας ρωτήσει την Κομισιόν αν μπορούσε η κυβέρνηση να διαθέσει περισσότερα. Είναι επιτυχία της οικονομικής πολιτικής το να μπορούμε να προχωρούμε σε τέτοια μέτρα»

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι «αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Όταν κάποιος προτείνει 13ο μισθό αυτό κοστίζει 1,3 δισ. και όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι με μείωση του ΦΠΑ τους ζητώ να μιλήσουν με την ΤτΕ, να δουν παραδείγματα από άλλες χώρες – θυμίζω ότι εμείς μειώσαμε τον ΦΠΑ στον καφέ αλλά δεν είδαμε πραγματικές μειώσεις».

Ζητήσε, μάλιστα, από τους γαλάζιους βουλευτές «να υπερασπιζόμαστε τις πολιτικές αυτές γιατί στηρίζουν το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Ο πραγματικός μισθός αυξάνεται με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης».

Κριτική στην αντιπολίτευση

Στρέφοντας τα βέλη του προς την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα του πολιτικού σκηνικού είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία αντιπρόταση» συμπληρώνοντας πως «το παράλογο όχι της αντιπολίτευσης μετατρέπεται στο ναι στο τίποτα».

Κάνοντας, μάλιστα, έμμεση αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη τους οποίους δεν κατονόμασε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στη συνέχεια: «Εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες»