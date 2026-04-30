Μητσοτάκης: Η πρόοδος δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγκαίνια του παραρτήματος του πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens), στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου στο Ελληνικό.

Ο πρωθυπουργός, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ξεναγήθηκε από τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή του πανεπιστημίου Λευκωσίας Αντώνη Πολεμίτη στους χώρους του πανεπιστημίου, όπως το αμφιθέατρο, τα εργαστήρια γενετικής, βιολογίας και ανατομίας, η βιβλιοθήκη και οι αίθουσες διδασκαλίας.

Το UNIC Athens περιλαμβάνει έξι σχολές με εννέα προγράμματα σπουδών (Ιατρικής, Νομικής, Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Διοίκησης Μάρκετινγκ, Πληροφορικής και Επιστήμης Δεδομένων).

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος αριθμεί περισσότερους από 280 φοιτητές σε προγράμματα προπτυχιακών σπουδών. Αναμένεται ότι με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα προσφέρονται και μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Στο παράρτημα του πανεπιστημίου Λευκωσίας εργάζονται αυτή τη στιγμή 46 άτομα διδακτικό και 49 διοικητικό προσωπικό.

Η συνολική έκταση του παραρτήματος θα φτάσει τα 150.000 τ.μ., ενώ η ανάπτυξή του θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις: η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028 και η τρίτη έως το 2031.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα εγκαίνια:

«Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλε Νίκο, Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατε, κυρίες Υπουργοί, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά μου και η συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.

Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα, όπως είπατε κ. Σκανδαλάκη, και να καθιερώσουμε νομοθετικά τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, ισότιμων με τα ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, είχαμε πάντα στο νου μας σύγχρονες μονάδες, εξαιρετικά υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών.

Με άρτιες υποδομές, με φροντίδα για τους φοιτητές, με σπουδές συνδεδεμένες με την εργασία, με τη ματιά να στρέφεται όχι στο παρόν -άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία είπατε- αλλά στο μέλλον και στις κοσμογονικές αλλαγές που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ήδη, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στη ζωή μας.

Με άλλα λόγια, είχαμε στο μυαλό μας τριτοβάθμια ιδρύματα τα οποία θα ήταν ανοιχτά στον κόσμο και ευθυγραμμισμένα με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εποχής μας.

Σκοπός μας ήταν να δίνονται πλέον πολύ περισσότερες επιλογές στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν και δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό, αλλά φυσικά και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε την πατρίδα μας σε ένα περιφερειακό και -γιατί όχι, αν σκεφτούμε πιο φιλόδοξα;- σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, με ξένους φοιτητές οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται να σπουδάζουν εδώ, σε πρώτη φάση από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη, από τη Μέση Ανατολή, αύριο όμως από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την ‘Απω Ανατολή, από την Αφρική. Είναι στελέχη τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν εδώ και -γιατί όχι;- στη συνέχεια να εργαστούν και στην πατρίδα μας και να ενισχύσουν την εθνική οικονομία.

Γι’ αυτό άλλωστε και δεν κάναμε πίσω στις αγκυλώσεις της αντιπολίτευσης, που δυστυχώς προκαλεί συνέχεια δυσκολίες εκεί όπου διαμορφώνονται μεγάλες ευκαιρίες, συνεχίζοντας, δυστυχώς, μία ρητορική της δεκαετίας του 1980, αντί να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας στην Ελλάδα του 2030.

Η πρόοδος όμως, κυρίες και κύριοι, δεν έρχεται με την καθήλωση στο χθες, αλλά με γνώση, σχέδιο και με γρήγορο βηματισμό στον δρόμο του αύριο.

Νομίζω ότι σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης επιλογής που κάναμε, είναι ήδη ορατά. Από τη μία πλευρά, απελευθερώσαμε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κα Υπουργέ, από τον βραχνά ενός ασφυκτικού ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας. Τους δώσαμε τη δυνατότητα να έχουν παραπάνω πόρους, να προσελκύσουν πόρους, να κάνουν συμπράξεις με πανεπιστήμια του εξωτερικού, να ανοίξουν τις πόρτες τους σε αγγλόφωνα τμήματα με φοιτητές από το εξωτερικό, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους.

Να τελειώσουμε, επιτέλους, με αυτή την ελληνική ιδιαιτερότητα των πανεπιστημιακών καταλήψεων. Κύριε Πρόεδρε, εκεί που παλιά, μέχρι και πριν από κάποια χρόνια, υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες.

Και βέβαια, να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω σε αυτή την εξωστρέφεια, στον πολύ μεγάλο αριθμό των ξενόγλωσσων προγραμμάτων που παρέχονται πια από τα ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Κάθε φορά που συναντώ τους Πρυτάνεις, η πρώτη λέξη που αναφέρουν είναι η λέξη «εξωστρέφεια». Αυτό δεν θα το ακούγαμε πριν από πέντε, πριν από 10, πριν από 20 χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, έχουμε πια τέσσερα μη κρατικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν αδειοδοτημένα στην πατρίδα μας, όπως αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με προγράμματα τα οποία ξέρουμε ότι ανήκουν σε περιοχές υψηλής ζήτησης: ιατρική, φαρμακευτική, νομική, διοίκηση επιχειρήσεων.

Και βέβαια, η προοπτική είναι ο αριθμός των ιδρυμάτων αυτών να αυξηθεί σημαντικά, να ξεπεράσει ενδεχομένως τα 10, αφού οι δράσεις τους εγκριθούν από την αρμόδια Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κάθε αρχή και δύσκολη, κ. Πρόεδρε, λέει ο λαός μας και αυτό ισχύει. Και στην περίπτωση της εκπαίδευσης, όμως, η κατεύθυνση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής: δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως έκπτωση ως προς τα αυστηρά κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί και τα οποία ισχύουν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Απόδειξη αυτού είναι ότι πολλές αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν απορρίφθηκαν, κάποιες επανακατατέθηκαν -και αυτή ήταν πάντα η ευχή μας- ενσωματώνοντας τις συστάσεις τις οποίες έκανε η ΕΘΑΑΕ. Μια ΕΘΑΑΕ η οποία, ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω, αξιολογεί επιπλέον 74 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων με ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Όλα αυτά συνθέτουν όχι απλά ένα διαφορετικό σκηνικό αλλά, θα έλεγα, μια κοσμογονία στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, με τη χώρα μας να εντάσσεται πια δυναμικά στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, προσφέροντας εναλλακτικές του αύριο σε φοιτητές, σε καθηγητές, σε ερευνητές.

Και, δεν το έχω κρύψει, η φιλοδοξία μας είναι η πατρίδα μας να μετατραπεί σε ένα ισχυρό περιφερειακό κέντρο και πόλο σπουδών, δημιουργώντας γύρω από αυτόν δεκάδες συμπράξεις σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Αυτό, προφανώς, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, έχει γίνει όμως η αρχή και τα πρώτα δείγματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά.

Γι’ αυτό και η διάθεσή μας είναι να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο: από τη μία, μια ισχυρή επένδυση στη δημόσια παιδεία, από τα νηπιαγωγεία μας μέχρι τα πανεπιστήμιά μας, αναβαθμίζοντας τις υποδομές αλλά και τη μέριμνα για τους φοιτητές.

Κύριε Πρόεδρε, υλοποιείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανέγερσης νέας φοιτητικής στέγης στην ιστορία της πατρίδας μας, ενισχύονται ταυτόχρονα προγράμματα πρακτικής άσκησης και δια βίου μάθησης και κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου το περιεχόμενο των σπουδών να συναντιέται με τις νέες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.

Βρέθηκα πριν από δύο μέρες στην Τρίπολη, κ. Πρόεδρε. Στην Τρίπολη γίνεται κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον: δημιουργείται ένα νέο κέντρο παραγωγής φαρμάκων, με τελικό αποδέκτη την ευρωπαϊκή και όχι την ελληνική αγορά. Τρεις μεγάλες επενδύσεις οι οποίες ήδη υλοποιούνται.

Αλλά γίνεται και κάτι άλλο εξίσου ενδιαφέρον: μία καινούργια σύμπραξη μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου, της επαγγελματικής μας κατάρτισης, μία καινούργια Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης στον χώρο του φαρμάκου. Ένα διετές πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε μαζί με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και με τη δέσμευση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας να προσλάβει τους αποφοίτους αυτού του διετούς προγράμματος για να δουλέψουν στα εργοστάσια τα οποία κατασκευάστηκαν στην Τρίπολη.

Θα έλεγα ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η εκπαίδευση συνολικά, και ειδικά η ανώτατη εκπαίδευση, δεν μπορεί να μείνει αποκομμένη από το εγχώριο και από το διεθνές γίγνεσθαι.

Έχω πάντα στο μυαλό μου ένα οικοσύστημα όπου ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, τα ελληνικά, τα ξένα ιδρύματα συνυπάρχουν και συνεργάζονται, κινητοποιώντας σημαντικούς διαθέσιμους πόρους.

Αυτή η δημιουργική άμιλλα, Μακαριώτατε, είναι αυτή που, τελικά, βοηθά και στη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών.

Εγώ χαίρομαι γιατί φοιτητές εδώ της Ιατρικής σας θα μπορούν να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στη χειρουργική, εκτός από τα νοσοκομεία της Hellenic Healthcare Group αλλά και σε δημόσια νοσοκομεία στη χειρουργική, όπως ο «Ευαγγελισμός».

Είναι ακριβώς αυτό το περιβάλλον, αυτή η διάδραση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η οποία μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα αυτά τα οποία ήδη, κ. Πρόεδρε, προσέφερε στην Κύπρο. Μην ξεχνάμε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο συνεισφέρουν το 6,5% του Κυπριακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Και βέβαια, στην Ελλάδα αυτή η δυναμική μόλις έχει αρχίσει και αναπτύσσεται. Ο αριθμός των ξένων σπουδαστών αυξάνεται σημαντικά. Ενδεικτικά, ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε αυτό το οποίο προσφέρετε εσείς, ένα ιατρικό πρόγραμμα, η Ιατρική της Θεσσαλονίκης, προσφέρει ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικής για ξένους φοιτητές. Ακριβώς μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό πιστεύω ότι όλοι θα γίνουμε καλύτεροι, και εσείς ως μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Δυο καταληκτικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα αλλά πρέπει να ακολουθήσει ένα ακόμα, το οποίο και θα σφραγίσει την απόλυτη θεσμική κατοχύρωση τέτοιων πρωτοβουλιών στην πατρίδα μας, αναφέρομαι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Όπως ίσως γνωρίζετε, κ. Πρόεδρε, η Ελλάδα αποτελεί, θα έλεγα, μια ευρωπαϊκή εξαίρεση ως προς τους αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς που θέτει για την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

Έχει έρθει πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο συζητείτο εδώ και πολλές δεκαετίες, στα πλαίσια μιας Συνταγματικής Αναθεώρησης η οποία θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, να κρίνουμε αναθεωρητέο το άρθρο 16 ώστε να μην υπάρχει πια κανένα θεσμικό ερωτηματικό για τη λειτουργία τέτοιων ιδρυμάτων και στην πατρίδα μας.

Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό οι εικόνες αυτές τις oποίες είδαμε σήμερα να διαχυθούν στην ελληνική κοινωνία, διότι εξακολουθεί πάντα να υπάρχει και μία επιφύλαξη, σε έναν βαθμό νομίζω κατανοητή: «τι είναι ακριβώς αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία έρχονται στην πατρίδα μας;».

Νομίζω ότι όποιος επισκέφθηκε τα εργαστήρια, τους χώρους εκπαίδευσης των γιατρών, όποιος είδε σήμερα την επένδυση την οποία έχετε κάνει, αντιλαμβάνεται ότι οι σημαντικοί «παίκτες» που θα δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον χώρο επενδύουν σημαντικά κεφάλαια και προσφέρουν πραγματικά υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι απλά πιστοποιημένες από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά δια γυμνού οφθαλμού απολύτως ποιοτικές. Και νομίζω, τα χαμόγελα των νέων φοιτητών που συνάντησα αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Η τελευταία μου παρατήρηση, κ. Δήμαρχε του Ελληνικού και της Αργυρούπολης, είναι ότι ποιος θα το φανταζόταν επτά χρόνια πριν ότι θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ και από τη μία θα βλέπαμε το Ελληνικό, το οποίο ήταν ένας σκουπιδότοπος για 20 χρόνια, να παίρνει σάρκα και οστά, επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων που συνδυάζουν την αναψυχή, τη δεύτερη κατοικία, την καινοτομία, την έρευνα, ένα πολύ μεγάλο πάρκο -το βλέπουμε πια, το Ελληνικό γίνεται πράξη-, και ταυτόχρονα, θα μιλάμε εδώ, από το Ελληνικό, για μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια, κ. Πρόεδρε, τα οποία θα έχουν αυτή τη μαγευτική θέα προς τη θάλασσα.

Νομίζω ότι αυτές οι δύο εικόνες, από τη μία μια πολύ μεγάλη επένδυση στις υποδομές, ουσιαστικά η χώρα αξιοποιεί μια μοναδική ακίνητη περιουσία, και από την άλλη μια επένδυση όχι στο παρόν, στο μέλλον, σε μία ανώτατη εκπαίδευση η οποία οφείλει να αλλάζει, να προσαρμόζεται, να μεταλλάσσεται, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης με ταχύτητα, νομίζω ότι αυτά συνθέτουν με έναν τρόπο μια «γέφυρα», αλλά και μια εικόνα της Ελλάδας του μέλλοντος.

Διότι η δική μας κυβέρνηση δεν θα κουραστεί να μιλάει για την Ελλάδα του μέλλοντος, για την Ελλάδα του 2030. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Ξέρουμε, όμως, ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει με δραματικές ταχύτητες πρέπει να τρέξουμε για να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις.

Όπως τρέξαμε, λοιπόν, και τρέξατε κι εσείς για να γίνει αυτή η επένδυση πραγματικότητα, έτσι σας ζητώ να τρέξετε και στο μέλλον, να υλοποιήσετε τα φιλόδοξα, κ. Σκανδαλάκη, προγράμματα τα οποία έχετε. Μιλάμε για μία επένδυση, η οποία μπορεί να ακουμπήσει το 1 δισ. ευρώ, ένα καινούργιο campus εκπαιδευτικό, το οποίο θα δημιουργηθεί πια εντός του Ελληνικού, ώστε σε αυτό το πανέμορφο κτίριο να παραμείνει μόνο η Ιατρική Σχολή.

Αυτές είναι οι επενδύσεις που χρειάζεται η πατρίδα μας, αλλά αυτές είναι, νομίζω, και οι επενδύσεις που πρώτα και πάνω απ’ όλα θα κινητοποιήσουν και τα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να γίνουν καλύτερα, αλλά κυρίως θα προσφέρουν επιλογές, ελευθερία.

Είμαστε το κόμμα το οποίο υπερασπίζεται την ελευθερία και τις ελεύθερες επιλογές για τους νέους ανθρώπους, για τα νέα παιδιά, τα οποία, αν ήθελαν να σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα εκτός των ελληνικών πανεπιστημίων, έπρεπε, δυστυχώς, να φύγουν στο εξωτερικό.

Σας ευχαριστώ πολύ»