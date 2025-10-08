Το μήνυμα πως η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική και ότι «έχουμε εθνικό χρέος» να μην ζήσουμε ποτέ ξανά τις αυταπάτες στην οικονομία, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας επί της ουσίας έμμεση αναφορά στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

«Χωρίς υποταγή στα κελεύσματα του λαϊκισμού και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», συνέχισε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση συνεργασίας Κυβέρνησης-Δήμων για ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία

Σε ανάλογο πνεύμα, μιλώντας για την ελληνική οικονομία κατά τα τελευταία 6 χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ, τόνισε πως η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες, υπογραμμίζοντα ότι είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας και της εσωτερικής σταθερότητας. «Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς» υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, της κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά καθώς και εσωτερικής σταθερότητας.

Επισήμανε ότι την τελευταία 6ετία οι ξένες επενδύσεις ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ, φέρνοντας περισσότερα κεφάλαια στη χώρα περισσότερα από όσα κατά την προηγούμενη 20ετία.

Στον ίδιο τόνο, συγκρίνοντας τα σημερινά οικονομικά μεγέθη της μεταποίησης σε σχέση με το 2019, ανέφερε ότι η μεταβολή στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής η αύξηση είναι πάνω από 25%, ενώ στην Ευρώπη ήταν της τάξης του 3%. «Κάτι που προφανώς δεν είναι ανεξάρτητο από τις επιλογές της κυβέρνησης που θέλει τη μεταποίηση, τη βιομηχανία πρωταγωνιστή της ανάπτυξης» σημείωσε.

Αναφερθείς στις κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως στη Γαλλία, παρατήρησε ότι ο λαικισμός ξαναφουντώνει όπου δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

Στον αντίποδα, σημείωσε πως η χώρα μας τα κατάκτησε μέσα από πολλές δοκιμασίες και προσέθεσε: «Είναι άδικο ν’ αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια».

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων, για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

Σκιαγραφώντας τις πρόταγμα της κυβέρνησης, προσδιόρισε πως σχέδιό της υπηρετεί ένα στόχο: «Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019».

Αναφερόμενος στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις ενισχύσεις του κλάδου.

«Η ανάδειξη των καθηκόντων που προκύπτουν για όλους μας στην τρέχουσα συγκυρία. Μιλάμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Συντελείται ήδη. Η βιομηχανία έχει τη δική της συνεισφορά. Μετατοπίζεται σε πιο καινοτόμα προϊόντα. Η ίδια εικόνα και στις εξαγωγές, στις επενδύσεις με κατεύθυνση την έρευνα», συνέχισε, ενώ είπε ότι ταυτόχρονα ενισχύονται και οι οικονομίες κλίμακας.

Επισήμανε ότι και ο ΟΟΣΑ καταγράφει αύξηση του ανταγωνισμού και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόοδο του ψηφιακού κράτους.

«Η γραφειοκρατία παρά τις αντιστάσεις περιορίζεται», υπογράμμισε και είπε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται πιο έντονη στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

«Έχουμε δυναμική αγορά στην παραγωγή ενέργειας. Οι ΑΠΕ καλύπτουν πάνω από το 50% των ετήσιων αναγκών μας σε ηλεκτρισμό. Πλησιάζει η στιγμή που θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος κατανάλωσης», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση στάθηκε και παραμένει δίπλα στη βιομηχανία.

«Οι παρεμβάσεις αυτές αθροίζουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια. Γνωρίζουμε ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι συνεχής άσκηση», συμπλήρωσε.

Είπε ότι την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ενώ οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν. «Η πρόοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Η απασχόληση δεν είναι ακόμα στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ίδιο και η παραγωγικότητα. Ο μετασχηματισμός της οικονομίας να επιταχυνθεί βελτιώνοντας το επίπεδο των Ελληνίδων και Ελλήνων. Προϋπόθεση η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως δεύτερη προϋπόθεση είναι η επένδυση στους ανθρώπους ενώ είπε πως τρίτος όρος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και έφερε ως παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Είμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας μας. Οι αλλαγές θα αποδίδουν σταδιακά με ορίζοντα τη 2027», πρόσθεσε και ανάφερε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που ευνοούν την επιχειρηματικότητα.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον.

«Μιλώ ανοιχτά. Το σχέδιο μας υπηρετεί έναν στόχο: «Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019. Έχουμε τις βάσεις για το μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό. Σε δρόμο που βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδο του», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω με το μήνυμα ελπίδας που εκπέμπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.