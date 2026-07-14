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Μητσοτάκης για τα 34 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν: «Δεν σας φοβόμαστε»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

«Δεν σας φοβόμαστε» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, επισημαίνοντας ότι σήμερα «τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι». Η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη στο Χ συνοδεύεται από φωτογραφία του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη Θ. Αξαρλιάν.

«Πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η Δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε!» αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

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