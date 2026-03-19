Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι ευρωπαϊκή

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από τη σημερινή σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στην κρίση στη Μέση Ανατολή, προσερχόμενος στον χώρο της συνεδρίασης.

«Η κρίση ανέδειξε την ανάγκη της πραγματικής ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Η Ελλάδα έσπευσε να στηρίξει την Κύπρο που δέχθηκε επίθεση. Ακολούθησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και θα ζητήσω σαφή οδικό χάρτη» προκειμένου να υπάρξει θεσμική θωράκιση της βοήθειας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Η επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας. Να πρυτανεύσει η λογική και να σταματήσουν οι επιθέσεις σε υποδομές ενέργειας». Παράλληλα επισήμανε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση ενώ η τρίτη επισήμανση του πρωθυπουργού αφορά το ενδεχόμενο νέων προσφυγικών ροών. «Η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια νέα προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μια επανάληψη της κρίσης του 2015. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλα τα ενδεχόμενα. Θέλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα», είπε.

Οι θέσεις και οι προτάσεις Μητσοτάκη για την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου

Στην πιο κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. συμμετέχει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, αλλά και συμμαχίες χωρών τίθενται εν αμφιβόλω ή κρέμονται από μια κλωστή.

Οι 27 ηγέτες θα πρέπει να αποδείξουν αν μπορούν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον κρίσεων, να στείλουν ταυτόχρονα πειστικό μήνυμα στρατηγικής πρόβλεψης – στην ενέργεια, στη βιομηχανία και τον προϋπολογισμό, αλλά και πολιτικής ενότητας, ειδικά μετά τις εξελίξεις στο Ιράν. Και κυρίως αν θα είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να στηρίξουν τους πολίτες.

Τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου είναι η ανταγωνιστικότητα και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η κατάσταση στην Ουκρανία, οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις τους και η ευρωπαϊκή αντίδραση, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα και το Μεταναστευτικό.

Ομως, θεωρείται βέβαιο ότι σε αυτή τη συγκυρία όπου κυριαρχεί η κρίση στο Ιράν, όλα θα επισκιαστούν και οι ηγέτες θα πρέπει να επικεντρωθούν στις συνέπειες και τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Εκεί, θα εστιάσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εδώ και αρκετά 24ωρα έχει δώσει το περίγραμμα των ελληνικών θέσεων απέναντι στις καταιγιστικές αυτές εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι έμαθε από την ενεργειακή κρίση του 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και να ετοιμάσει ένα πακέτο στοχευμένων και βραχυπρόθεσμων μέτρων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμη να εφαρμόσει όποτε χρειαστεί.

Θα υπογραμμίσει στους ομολόγους του ότι πυξίδα σε όλες τις αποφάσεις θα πρέπει να είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών, η οποία ούτως ή άλλως είναι η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι κατ’ αρχάς θετική στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην επιστολή που απηύθυνε στους ηγέτες, εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι σήμερα η κρίση εκκινεί από άλλη βάση, που είναι οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και διοξειδίου του άνθρακα και κυρίως ότι οι όποιες προτάσεις δεν πρέπει να προσθέτουν επιπλέον βάρος.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, με την Ελλάδα να πρωτοστατεί στηρίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και με άλλες χώρες να ακολουθούν στη συνέχεια και όλα αυτά χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 42.7 (ΣΕΕ). Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δημιουργεί ένα προηγούμενο και παράλληλα υπογραμμίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι πέντε προτάσεις της προέδρου της Κομισιόν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε ειδικά όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης:

Να υπάρξει ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις με χαλάρωση των κανόνων ώστε τα κράτη-μέλη να στηρίξουν άμεσα τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τα νοικοκυριά. Να γίνουν παρεμβάσεις στην Αγορά Ανθρακα με στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Δυνατότητα για μειώσεις στα τέλη δικτύου στα κράτη-μέλη για τη βιομηχανία. Χρήση των αποθεμάτων ασφαλείας για τη σταθεροποίηση του εφοδιασμού.

5.Αναστολή στο πρόωρο κλείσιμο πυρηνικών σταθμών, θεωρώντας το «στρατηγικό σφάλμα» για την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική 360 μοιρών

Ο Ελληνας πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας σε πολλά ευρωπαϊκά συμβούλια στο παρελθόν και τόνιζε ότι δεν χωρά αναβλητικότητα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Οι σημερινές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή τον δικαιώνουν και, όπως σημειώνουν συνεργάτες του, πρέπει οι ομόλογοί του να κοιτάξουν κατάματα την πραγματικότητα.

Πρέπει, όπως έχει τονίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αμυντική στρατηγική της Ε.Ε. να έχει προσέγγιση 360 μοιρών. Η Ευρώπη, δηλαδή, να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις απειλές όχι μόνο στα ανατολικά, αλλά και στα νότια σύνορα της Ε.Ε. Τρανή απόδειξη των παραπάνω το παράδειγμα της Κύπρου, κράτους-μέλους της Ε.Ε., που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει απειλές ασφαλείας.

Αναφορικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή: Στόχος της Ε.Ε. πρέπει να είναι η επίτευξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν που θα αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές – με βασική αυτήν του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν. Επίσης, η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις και δεν προτίθεται να εμπλακεί σε πιθανή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, όπως το έχει ήδη ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός.