Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Εξετάζουμε αποκλεισμό ανηλίκων κάτω των 16 από τα social media

Ομιλία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Αυστραλίας με θέμα την «Προστασία των Παιδιών στην ψηφιακή εποχή» απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας πρωθυπουργός στην αναφορά του, έκανε λόγο για σκέψεις αποκλεισμού των ανηλίκων κάτω των 16 ετών από τα social media.

Αναλυτικά: «Στην Ελλάδα απαγορεύσαμε τα κινητά στα σχολεία και αυτή ήταν μεγάλη αλλαγή για τα παιδιά. Πώς μπορούμε όμως να ξέρουμε την αληθινή ηλικία των χρηστών. Εμείς δημιουργήσαμε το parentcontrol.gr. Αυτό το εργαλείο συνδέει ψηφιακά τα στοιχεία των παιδιών και ελέγχει εάν το παιδί έχει την κατάλληλη ηλικία για να προστατευθεί από τους κινδύνους του διαδικτύου. Σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των social media από την ηλικία των 16 ετών και κάτω. Είναι δύσκολο, αλλά δεν μπορεί να είναι δικαιολογία αυτό. Η πρόεδρος της ΕΕ μίλησε επίσης για αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα οι γονείς παρακαλούν για να αναλάβουμε δράση.

Ακόμη δεν έχουμε αναφερθεί στο θέμα των AI chatbots. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές που δεν μπορούμε να ελέγξουμε;

