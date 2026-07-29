Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Θα εμποδίσουμε τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους

Στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, λίγα μίλια από τα τουρκικά παράλια, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, κατά τις δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας και την διαχείριση του μεταναστευτικού, στέλνοντας το μήνυμα ότι θα εμποδιστούν τα δίκτυα διακινητών μεταναστών.

«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας – το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά.

«Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονησι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», πρόσθεσε.

Επόμενος σταθμός στο νησί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το Διαχρονικό Αρχαιολογικό μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.