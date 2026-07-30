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Μίνα Καραμήτρου: Η ατάκα της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Στεναχωριέμαι που φεύγει»

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Η Μίνα Καραμήτρου αποχωρεί από το OPEN, καθώς παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Η δημοσιογράφος θα βρίσκεται στην εκπομπή 10 Παντού» έως τις 7 Αυγούστου και στη συνέχεια θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της διαδρομή.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή και έκανε μία προσωπική αναφορά στην παρουσιάστρια που αποχωρεί.

«Αχ! Την αγαπάω τη Μίνα και στεναχωριέμαι που φεύγει», είπε η πρώτη. Η δημοσιογράφος χαμογέλασε, εμφανώς αιφνιδιασμένη από το σχόλιο, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης παρενέβη, λέγοντας: «Όλοι στεναχωριόμαστε».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε την αναφορά της, προσθέτοντας: «Οπότε θέλω να το πω».

Μίνα Καραμήτρου: Παραίτηση-βόμβα από το OPEN

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του μαγκαζίνο «10 Παντού», που βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη, παραιτήθηκε και σίγουρα η εν λόγω εξέλιξη δεν αποτελεί βόμβα. Είναι γνωστό ότι, εδώ και καιρό, η Μίνα Καραμήτρου είχε εκφράσει την επιθυμία της να αποχωρήσει από το καθημερινό μαγκαζίνο και να αξιοποιηθεί σε άλλο πόστο.

Όταν είδε ότι κάτι τέτοιο δεν προχωρά, υπέβαλλε την παραίτηση της στον Γενικό Διευθυντή του OPEN, Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια του «10 παντού» ενημέρωσε για την απόφασή της και την ομάδα της εκπομπής, που βγαίνει κάθε μέρα ζωντανά στον αέρα.

Η επόμενη μέρα θα βρει τη Μίνα Καραμήτρου σε αναζήτηση νέας στέγης, ενώ υπάρχει έντονη φημολογία ότι έχει δεχτεί πρόταση από το MEGA.

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