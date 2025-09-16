Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Μίλτος Τεντόγλου: Πότε είναι ο τελικός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ένα ακόμη ραντεβού με την επιτυχία έχει ο Μίλτος Τεντόγλου που προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Στα προκριματικά ο κάτοχος του τίτλου πήρε την πρόκριση με άλμα στα 8,17 μέτρα και την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου θα διεκδικήσει μετάλλιο.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει την Τετάρτη (17/9) στις 14.49, με τους αγώνες να μεταδίδονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Μίλτος Τεντόγλου: Στον τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα φέτος με μικροτραυματισμούς, ακόμα και μία μέρα πριν από τον προκριματικό, και δεν είχε βρει καλό αγωνιστικό ρυθμό μετά το 8.46 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ομάδων στη Μαδρίτη τον Ιούνιο, μια επίδοση που τον έφερε και τον κρατά ακόμα στην πρώτη θέση στις παγκόσμιες λίστες.

Τη Δευτέρα «προσγειώθηκε» στα 8.17 (0.6) και έγινε ο πρώτος, χρονικά, αθλητής που εξασφάλισε μια θέση στον τελικό του αγωνίσματος. Το πάτημα του ήταν 12.6 εκ. μακριά από το τέλειο και ανέπτυξε ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα.

«Όλα δηλαδή εξαρτώνται από την κατάσταση μου. Μπορεί να είμαι ο πρώτος ή τελευταίος. Αλλά υπάρχουν κάποια άτομα που μπορούν να κάνουν κάτι καλό, απλά όχι αυτό που μπορώ να κάνω εγώ όταν είμαι καλά» σχολίασε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά από την πρόκρισή του.

