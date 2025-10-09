Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
22.1 C
Athens
type here...
ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο – Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Μίκαελ Σουμάχερ: Ο θρύλος της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, πλέον επικοινωνεί με τα μάτια του, σχεδόν 12 χρόνια μετά το σκι ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του και της οικογένειάς του.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής F1, 56 ετών, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο στα γαλλικά Άλπεις τον Δεκέμβριο του 2013, με τη σύζυγό του, Κορίννα, να αναλαμβάνει τη φροντίδα του.

Στην αρχή, οι φίλοι του ήλπιζαν σε πλήρη ανάρρωση για τον θρύλο των αγώνων, ωστόσο σταδιακά αποδέχθηκαν την σκληρή πραγματικότητα ότι ο Σουμάχερ ενδέχεται να μην επανεμφανιστεί ποτέ δημόσια. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να συνδέεται με τους δικούς του μέσω εναλλακτικών μεθόδων. Οι επισκέψεις στο σπίτι της οικογένειας Σουμάχερ έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και λίγες λεπτομέρειες για την κατάσταση του πρώην οδηγού έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι, πρώην σύζυγος του πρώην διευθυντή της Benetton, Φλάβιο Μπριατόρε, αποκάλυψε το 2020 σε ισπανικά μέσα ότι ο Σουμάχερ πλέον εκφράζεται με τα μάτια του. Όπως είπε: «Ο Μίκαελ δεν μιλάει, επικοινωνεί με τα μάτια. Μόνο τρία άτομα μπορούν να τον επισκέπτονται και ξέρω ποιοι είναι. Μετακόμισαν στην Ισπανία και η σύζυγός του δημιούργησε ένα νοσοκομείο μέσα στο σπίτι».

Η Κορίννα, 56 ετών, που παντρεύτηκε τον Σουμάχερ το 1995, επιβλέπει τη θεραπεία του συζύγου της από τον καταστροφικό τραυματισμό του, περιορίζοντας αυστηρά τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να τον επισκεφτούν.

Παρά ταύτα, ο Σουμάχερ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η κόρη του, Τζίνα-Μαρία, παντρεύτηκε. Παρά τις αντικρουόμενες αναφορές, φαίνεται ότι ο θρύλος της Ferrari παρευρέθηκε στην τελετή στο οικογενειακό τους σπίτι στη Μαγιόρκα. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι καλεσμένοι κλήθηκαν να παραδώσουν τα κινητά τους για να μην τραβηχτούν φωτογραφίες του Σουμάχερ, μέτρο που, αν ισχύει, φάνηκε να λειτούργησε, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν κυκλοφορήσει μη εξουσιοδοτημένες εικόνες του.

Η πλειονότητα της θεραπείας του Σουμάχερ έχει γίνει στην εναλλακτική κατοικία της οικογένειας στη Λίμνη της Γενεύης στην Ελβετία. Επιπλέον, έχει περάσει σημαντικό χρόνο και στην κατοικία της οικογένειας στη Μαγιόρκα, που αγοράστηκε το 2017. Η Κορίννα ολοκλήρωσε την αγορά του ακινήτου έναντι 27 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο ανήκε προηγουμένως στον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ. Νωρίτερα υπήρχαν φήμες ότι η οικογένεια θα μετακομίσει μόνιμα στην ισπανική κατοικία, οι οποίες όμως διαψεύστηκαν αργότερα.

Παρά την απομόνωσή του από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Σουμάχερ παραμένει ζωντανός στη μνήμη των φίλων της F1 και των συναδέλφων του στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Ζαν Τοντ, πρώην επικεφαλής της Ferrari, έχει εκφράσει την αγάπη του για τη σχέση τους, προσφέροντας παράλληλα μια συγκινητική εικόνα για την κατάσταση του Γερμανού το 2023.

Ροή Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το στεγαστικό στο μικροσκόπιο του dimarxos.gr – Τα προβλήματα και οι άμεσες λύσεις [έρευνα]

0
Η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια κρίση που δεν...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026

0
Αποδείξεις: Ποιες μετράνε διπλά έως το 2026 - Το...
LIFE & STYLE

Δήμητρα Ματσούκα: Η απάντηση για τη γυμνή φωτογραφία που ανέβασε – «Δεν περίμενα να αναστατώσει τόσο πολύ»

0
Δήμητρα Ματσούκα: Η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον...
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος – Είναι πολύ πάνω από 100

0
Επιστήμονες βρήκαν τη μέγιστη ηλικία που μπορεί να φτάσει...
MEDIA

Αλέκος Συσσοβίτης: Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία στην τηλεθέαση, αλλά τώρα είναι το ψωμί μας

0
Αλέκος Συσσοβίτης: Για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε ο Αλέκος...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group