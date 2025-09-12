Τον Ιούνιο του 2025 ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε πως διπλασιάζεται στα 1.000 ευρώ (από 500 ευρώ) το ημερήσιο όριο συναλλαγών μέσω της εφαρμογής IRIS.

Ωστόσο, πολύ προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες που χρησιμοποιούν το IRIS για προσωπική χρήση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 3,8 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το IRIS και το 2024 πραγματοποίησαν συναλλαγές που ξεπέρασαν τα 6 δισ. ευρώ, για να τακτοποιήσουν κοινά έξοδα της «παρέας», όπως φαγητό, ποτό και σινεμά, μεταξύ άλλων.

Για παράδειγμα, ο ένας πληρώνει τον λογαριασμό και οι υπόλοιποι στέλνουν τα χρήματα που τους αναλογούν μέσω IRIS, ωστόσο αν αυτό γίνεται πολύ συχνά ή με μεγάλα ποσά δεν αποκλείεται να κρούσει το «καμπανάκι» της ΑΑΔΕ για ελέγχους.

Μάλιστα, αν γίνονται μεταφορές μέσω IRIS συχνά και μεγαλύτερων ποσών 300€-400€ μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα και να φορολογηθεί.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΑΔΕ συνιστά να υπάρχει πάντα μια αιτιολογία στη συναλλαγή (φαγητό, καφές, δώρο) και να έχει τη σχετική απόδειξη ή να έχει τη πληρωμή του λογαριασμού, στα μεγαλύτερα ποσά.

Τι ισχύει με τα δώρα του γάμου

Σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς, για τυχόν αποφυγή του φόρου σε περίπτωση ελέγχου στα ποσά που έχει δεχθεί ένα ζευγάρι, λόγω γάμου, καλό θα ήταν να υπάρχουν τα εξής:

Α) Λίστα με καλεσμένους.

Β) Στην αιτιολογία της τραπεζικής κατάθεσης να αναγράφεται «δώρο γάμου».

Γ) Να σχετίζεται η ημερομηνία κατάθεσης με την ημερομηνία γάμου, χωρίς μεγάλη απόκλιση.