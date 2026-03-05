Παρασκευή, 6 Μαρτίου, 2026
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Επική Οργή» – Τα οπλικά συστήματα και οι στόχοι των ΗΠΑ [Βίντεο]

Newsroom
Newsroom

Στη δημοσιότητα έδωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στιγμές από αεροπορικές αποστολές, εκτοξεύσεις πυραύλων και συντονισμένα χτυπήματα σε στρατιωτικές μονάδες, από τις πρώτες 100 ώρες της επιχειρήσεις «Επική Οργή» στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση έκανε λόγο για «στοχευμένες επιχειρήσεις υψηλής ακρίβειας» με στόχο στρατηγικές υποδομές του Ιράν. Παράλληλα ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση των κινητών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπίζουν και καταστρέφουν τις απειλές με υψηλή ακρίβεια, στοχεύοντας ειδικά τις κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τις ιρανικές επιθετικές δυνατότητες.

ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή «ομπρέλα» προστασίας στην Κύπρο: Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία στέλνουν πλοία στη Μεγαλόνησο

0
Η ανάπτυξη των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά» στην Κύπρο, σε...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκάθαρη και άμεση απάντηση Ελλάδας στην Τουρκία για Patriot: «Ανυπόστατες οι αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου»

0
Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στην ανακοίνωση...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέσσερα νέα ξένα πανεπιστήμια κατέθεσαν αίτηση για παραρτήματα στην Ελλάδα – Ζαχαράκη: «Η χώρα μας εξελίσσεται σε κόμβο έρευνας»

0
Τέσσερις νέες αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κατατέθηκαν...
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία

0
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για «ράλι» ανατιμήσεων σε καύσιμα, ρεύμα και τρόφιμα – Αυξημένη ζήτηση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

0
«Φωτιά» σε βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα και τρόφιμα βάζει η...

