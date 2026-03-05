Μέση Ανατολή: Οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Επική Οργή» – Τα οπλικά συστήματα και οι στόχοι των ΗΠΑ [Βίντεο]

Στη δημοσιότητα έδωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στιγμές από αεροπορικές αποστολές, εκτοξεύσεις πυραύλων και συντονισμένα χτυπήματα σε στρατιωτικές μονάδες, από τις πρώτες 100 ώρες της επιχειρήσεις «Επική Οργή» στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση έκανε λόγο για «στοχευμένες επιχειρήσεις υψηλής ακρίβειας» με στόχο στρατηγικές υποδομές του Ιράν. Παράλληλα ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση των κινητών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εντοπίζουν και καταστρέφουν τις απειλές με υψηλή ακρίβεια, στοχεύοντας ειδικά τις κινητές πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τις ιρανικές επιθετικές δυνατότητες.