Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι Έλληνες ναυτικοί – «Δεν μπορώ να το πιστέψω, όλο κλαίω» – Το «ευχαριστώ» στον Βάλλη [βίντεο]

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Μέση Ανατολή: Τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα πήραν 12 Έλληνες που βρίσκονταν σε θαλαμηγούς ή είχαν εγκλωβιστεί σε ξενοδοχείο της Ντόχα.

Λίγες ώρες νωρίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς το θηριώδες Airbus A388 της Emirates, εκτελώντας την ειδική πτήση EK2553 που προγραμμάτισε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προσγειώθηκε μεταφέροντας περίπου 450 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι.

Δεκάδες συγγενείς κατέκλισαν τον χώρο αφίξεων και υποδέχθηκαν τους δικούς τους ανθρώπους που επέστρεψαν από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή.

Οι συγκλονιστικές περιγραφές των επαναπατρισθέντων

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες. Ο πρώτος επιβάτης που μίλησε ανέφερε: «Τις πρώτες μέρες που είχε αρκετά έντονους, ναι, αρκετά έντονες αναχαιτίσεις ήτανε κάπως έντονο όλη η κατάσταση, αλλά ναι, ήταν λίγο περίεργα. Ακούγαμε συνέχεια μπαμ».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η μαρτυρία μιας μητέρας, η οποία αρχικά ανέφερε: «Καλά είμαστε. Ήταν πολύ καλή η δουλειά του κράτους, πολύ οργανωμένοι. Μας προστάτευαν καλά. Παρόλα αυτά είναι τρομακτικό να ακούς όσο και καλά να μας προστατεύουν».

Και περιέγραψε: «Κάποιες στιγμές όταν ακούς τους ήχους αν και ξέρεις ότι δεν έρχεται κάτι, ότι θα το αντικρούσουν. Κι όμως, τουλάχιστον δεν ξέρω επειδή είμαι γυναίκα, επειδή έχω μικρά παιδιά; Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιες στιγμές ναι, νιώθεις μια ανασφάλεια. Εγώ δεν έχω τύχει να είναι κοντά μου χτύπημα, όχι, αλλά το ακούγαμε και οι ήχοι ήταν κάτι ασυνήθιστο για εμάς».

Μια τρίτη επιβάτιδα μετέφερε την εμπειρία της από την άμεση διαχείριση μιας απειλής, καθώς και την πρόθεσή της να επιστρέψει σύντομα στο Ντουμπάι όπου ζει μόνιμα. «Ήταν μια κατάσταση δύσκολη. Το ξέραμε. Έγινε μια επίθεση με ένα drone. Το κατέρριψαν και μας έβαλαν όλους, σε ένα δωμάτιο για να είμαστε ασφαλείς» τόνισε. Ανέφερε μάλιστα πως «έγινε μια πολύ μικρή επίθεση σήμερα το βράδυ στη μαρίνα, αλλά και πάλι ο κόσμος είναι μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον θα επιστρέψω πίσω στο σπίτι μου σε δέκα μέρες».

Έλληνες ναυτικοί: Το «ευχαριστώ» στον Βάλλη

Λίγα λεπτά πριν και μετά την επιβίβαση στο αεροσκάφος που θα τους μετέφερε πίσω στην πατρίδα σώους και αβλαβείς, οι Έλληνες που αποτελούν μέλη της ΠΕΠΙΕΘ αλλά και εκείνοι που εγκλωβίστηκαν σε ξενοδοχείο της Ντόχα είπαν το «ευχαριστώ» στον Πρόεδρο κ. Γιώργο Βάλλη με δάκρυα στα μάτια.

«Τι να σου πω τώρα; Μόνο ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ ειλικρινά για όλα» ήταν το μήνυμα που έστειλαν δεκάδες Έλληνες.

