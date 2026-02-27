Μελάνια Τραμπ: Η Πρώτη Κυρία σπάει το πρωτόκολλο – Θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η Μελάνια Τραμπ αναμένεται να προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής προεδρία του οργάνου για τον μήνα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με δήλωση που επικαλέστηκε το CNN, η Πρώτη Κυρία σκοπεύει να αναδείξει την εκπαίδευση ως εργαλείο καλλιέργειας ανεκτικότητας και προώθησης της παγκόσμιας ειρήνης στο κορυφαίο διεθνές όργανο, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Η συνεδρίαση με τίτλο «Παιδιά, Τεχνολογία και Εκπαίδευση σε Σύγκρουση» θα είναι η πρώτη φορά που Πρώτη Κυρία εν ενεργεία προεδρεύει στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας και θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας προεδρίας των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε:

«Η ηγεσία της κυρίας Τραμπ θα αποτελέσει την πρώτη φορά που Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς τα μέλη εξετάζουν ζητήματα εκπαίδευσης, τεχνολογίας, ειρήνης και ασφάλειας».

Η συνεδρίαση της 2ας Μαρτίου αναμένεται να περιλαμβάνει τον Αμερικανό πρεσβευτή στον ΟΗΕ, Μάικ Ουόλτς, εκπροσώπους του Συμβουλίου και άλλους διεθνείς συμμετέχοντες.

Ο Ουόλτς δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η @Flotus θα δώσει το σήμα έναρξης της αμερικανικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

Η Μελάνια Τραμπ έχει επίσης επικεντρωθεί στις προσπάθειες επανένωσης παιδιών που, σύμφωνα με καταγγελίες, απήχθησαν από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Τον Οκτώβριο είχε ανακοινώσει ότι ορισμένα Ουκρανόπουλα που είχαν απαχθεί από Ρώσους επεστράφησαν στις οικογένειές τους — μια υπόθεση την οποία στηρίζει κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του συζύγου της.

Συνήθως, τις συνεδριάσεις προεδρεύουν ο μόνιμος αντιπρόσωπος ενός κράτους ή ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Παρότι πρώτες κυρίες όπως η Εleanor Roosevelt είχαν σημαντικό ρόλο στον ΟΗΕ —η Roosevelt βοήθησε στη σύνταξη της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου— καμία Πρώτη Κυρία μέχρι σήμερα δεν έχει προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας όσο είναι εν ενεργεία.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εχθρική στάση προς τον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντάς τον συχνά ως «αναποτελεσματικό» και ζητώντας βαθιές αλλαγές. Παράλληλα, έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από μια σειρά οργανισμών του ΟΗΕ, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή.

Επιπλέον, η διοίκηση Τραμπ έχει περικόψει τη χρηματοδότηση υπηρεσιών του ΟΗΕ που στηρίζουν Παλαιστίνιους πρόσφυγες, χαρακτηρίζοντάς τες «ανεπανόρθωτα ελαττωματικές».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ παρουσίασε το πρώτο συμβούλιο της λεγόμενης «επιτροπής ειρήνης» του, που πολλοί αναλυτές θεωρούν προσπάθεια δημιουργίας παράλληλου οργανισμού προς τον ΟΗΕ. Πολλοί διεθνείς ηγέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η νέα αυτή οντότητα ίσως αποτελέσει ανταγωνιστικό μηχανισμό προς τον ΟΗΕ.