Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, 2025
17.8 C
Athens
type here...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη Euroleague οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Newsroom
by Newsroom Newsroom

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/10/25) ξεχωρίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, ενώ υπάρχουν ακόμη έξι αναμετρήσεις της Euroleague με την αναμέτρηση της Εφές με την Χάποελ Τελ Αβίβ να μοιάζει η πιο ενδιαφέρουσα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές) 09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Δοκιμές)

10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο 11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τόφας Turkish Basketball Super League

19:30 Novasports Extra 3 Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2

19:30 Novasports Extra 2 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Zαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague

20:30 Novasports Start Μονακό – Ντουμπάι Euroleague

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports 2HD Βιλερμπάν – Μπασκόνια Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Φούλαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Χετάφε La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέξαμ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 5 HD Κάζα Πία – Εστορίλ Liga Portugal

22:30 Novasports 4HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague

Ροή Ειδήσεων

ΕΘΝΙΚΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

0
Έβρος: Σε μια σημαντική επιχείρηση προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία...
TIPS

Εσείς χαζεύετε reels στο κινητό; Δείτε τι προκαλεί αυτή η συνήθεια στον εγκέφαλό σας

0
Reels: Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, σχεδόν τα πάντα έρχονται...
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό

0
Αμαλιάδα: Μία ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε...
LIFE & STYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η κυρία Χάιδω ζει το όνειρό της – «Δεν θα ξαναλούσω τα μαλλιά μου από τη μεριά που τα άγγιξε»

0
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εντυπωσίασε τους θαυμαστές του στο Καλλιμάρμαρο,...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για Ιάσονα Αποστολόπουλο και άλλους Έλληνες στον στολίσκο για τη Γάζα: «Ας σας κρατήσουν εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό»

0
«Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν...

Σχετικά Άρθρα

Δημοφιλείς Κατηγορίες

ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑω-ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝLIFE & STYLE

Ταυτότητα | Politisonline

Επωνυμία: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 802550032
ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έδρα – Γραφεία: Νικολάου Πλαστήρα 172, Άγιοι Ανάργυροι, 13561
Διαχειριστής – Διευθυντής: Ευστάθιος Μοσχονάς
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευστάθιος Μοσχονάς
Ιδιοκτησία – Δικαιούχος domain name: PG DIGITAL PUBLISHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθυντής Σύνταξης: Λάμπρος Κατσαρός
Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@politisonline.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0264 8300

Designed & Developed by the Minds at Politis Group