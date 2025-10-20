Κασσελάκης: Τα επόμενα βήματά τους, ώστε να κινηθούν άμεσα νομικά, καθορίζουν ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης και η αντιπρόεδρός του, Θεοδώρα Τζάκρη, μετά τη δημοσιοποίηση «θερμής» μεταξύ τους γραπτής επικοινωνίας, η οποία έκανε το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Στα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι επιτελείς του Κινήματος Δημοκρατίας περιλαμβάνονται τα κίνητρα της δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα του εν λόγω διαλόγου, αλλά και η ταυτότητα του θύτη, με δεδομένο ότι πηγές από το Κίνημα Δημοκρατίας αναφέρουν πως την ώρα της ανάρτησης η κυρία Τζάκρη ήταν παρούσα σε δοξολογία στην Έδεσσα.

Παράλληλα, επισημαίνεται με νόημα ότι η ανάρτηση έμεινε δημόσια μόνο 7 λεπτά, αλλά επανήλθε μετά από ώρες, όταν άρχισε να σχολιάζεται δημόσια από γνωστά πρόσωπα, ζητώντας για το λόγο αυτό την συνδρομή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η προσφυγή σε ένδικα μέσα λειτουργεί, την ίδια ώρα, και συσπειρωτικά, καθώς στο Κίνημα Δημοκρατίας επιδίδονται σε μια προσπάθεια να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, μετά τη διαρροή μεταξύ τους συνομιλίας σε ψηφιακή εφαρμογή που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων για τις σχέσεις μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του κόμματος.

«Ας μείνουμε στην ουσία: Το ακριβές περιεχόμενο της δημοσιευμένης συνομιλίας του Προέδρου με την Αντιπρόεδρο του δεν διαψεύδουν ούτε εκείνος ούτε εκείνη. Στη δημοσιογραφία, αλλά και στην πολιτική αυτό λέγεται “είδηση”. Κι αν αυτό είχε συμβεί με συνομιλία Προέδρου με Αντιπρόεδρο άλλου κόμματος θα ήταν breaking news» σχολίασε το βράδυ ο Βαγγέλης Αντώναρος, λέγοντας πως «την ευθύνη έχει 99% ένας από τους δύο συνομιλητές που έχει καταγεγραμμένη τη συνομιλία. Ας αναζητήσουν λοιπόν τον “ένοχο” μεταξύ τους», για να καταλήξει πως «όλα τα άλλα είναι αγαρμπες προσπάθειες damage control για τον Πρόεδρο ενός απο-κομματος που την κοπανησε ξανά στην Αμερική και δίνει από κει συνεντεύξεις κ κάνει αναρτήσεις».

Η τελευταία ανάρτηση του κ. Αντώναρου, ο οποίος είχε βρεθεί κοντά στο Κίνημα Δημοκρατίας μέχρι τη διαγραφή του έκλεισε μια δύσκολη ημέρα προχθες για το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς μια διαρροή συνομιλίας του με τη Θεοδώρα Τζάκρη αποκάλυψε τα σύννεφα πάνω από την μεταξύ τους σχέση, τα οποία φαίνεται να πυκνώνουν, έχοντας αντίκτυπο στην πορεία του κόμματος.



Το κουβάρι, πάντως, άρχισε να ξετυλίγεται μια ανάρτηση του γνωστού στιχουργού, Νίκου Μωραϊτη, ο οποίος αναπαρήγαγε στα κοινωνικά δίκτυα μια ανάρτηση με «θερμή» συνομιλία ανάμεσα στην αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας σχολιάζοντας πως η κυρία Τζάκρη «την ανεβάζει καταλάθος στόρι στο ίνσταγκραμ σε δημόσια θέα (έτοιμη για τη Silicon Valley)».

Έχεις διχάσει πολύ κόσμο, φέρεται να λέει στην κυρία Τζάκρη ο Στέφανος Κασσελάκης, με την αντιπρόεδρο του κόμματος να ανταπαντά, ζητώντας διευκρινίσεις. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δεν φαίνεται να αποκρίνεται, λέγοντας της πως δεν έχει όρεξη.

Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο.

Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει… https://t.co/hqndrrhPMn — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) October 18, 2025

Με τη συνομιλία να έχει διαρρεύσει σε… όλο το ελληνικό Ίντερνετ, η Θεοδώρα Τζάκρη έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, προαναγγέλλοντας ότι θα στραφεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για να διερευνήσει πώς συνέβη αυτό. Διατράνωσε, δε, ότι οι σχέσεις της με τον Στέφανο Κασσελάκη είναι ισχυρές και αδιατάρακτες.

Ανέφερε συγκεκριμένα: «Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας. Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά. Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες. Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου. Θεοδώρα Τζάκρη. Βουλευτής Πέλλας»

Με νομικές κινήσεις προσπαθούν Κασσελάκης και Τζάκρη να αφήσουν πίσω τους την online οπερέτα με τη διαρροή της συνομιλίας τους

Για «φαρσοκωμωδία» έκανε λόγο με φόντο την συνομιλία ο Ευάγγελος Αντώναρος, άλλοτε ένθερμος υποστηρικτής του Κασσελάκη. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά ο κ. Αντώναρος επανήλθε, λέγοντας πως «ο πολιτικά αδαής πρόεδρος ενός απο-κομματος έχει την εγωπαθη ψευδαίσθηση ότι μπορεί να χρησιμοποιεί σαν τσιράκια ανθρώπους με γνώσεις, εμπειρία, γνώμη και αξιοπρέπεια. Κάποιοι από μας τον καταλάβαμε νωρίς κι είπαμε αντίο. Άλλοι τον παίρνουν είδηση τώρα και τον βγάζουν στη σέντρα. Όπου να είναι θα μείνει με κάτι τσικο που του ταιριάζουν στην μετριότητα. Δεν του αξίζει κάτι καλύτερο. Και πολύ τον ανέχθηκαν. Ούτως η άλλως έχει ημερομηνία λήξεως».

Η αντίδραση Κασσελάκη

Εν τω μεταξύ, με αφορμή την συνομιλία που διέρρευσε, ο κ. Κασσελάκης έκανε γνωστή την απουσία του στην Αμερική, καθώς σε ανάρτησή του εμφανίστηκε με τον σύζυγό του, Τάιλερ και το σκύλο του Φάρλι να ποζάρει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης, «δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies – αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; – ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου – αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας; Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη. Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει. Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα. Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου. Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε – πεισμώστε! «Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς.» Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο».

Από την πλευρά του, ο Μάρκος Χατζησάββας, στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, σχολίασε, αναπαράγοντας επίσης το απόσπασμα της συνομιλίας ανάμεσα σε Κασσελάκη και Τζάκρη: «Κρίμα για την κατάντια της Τζάκρη που όπως και να το κάνουμε, παλιά είχε ένα μέγεθος στη λιανική πολιτική της καθημερινότητας του λαού… Θεοδώρα, παρακάλα παρακάλα και κάποια στιγμή θα σου μιλήσει…!».