Με Μήτογλου η εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο

Με μία προσθήκη της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο (19:00) για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Ντίνος Μήτογλου συμπεριλήφθηκε τελικά στη δωδεκάδα και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το παιχνίδι.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, εκφράζοντας την επιθυμία να ενισχύσει την προσπάθεια της «γαλανόλευκης», με αποτέλεσμα να ενταχθεί στο σχήμα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μήτογλου δεν είχε αγωνιστεί στο πρόσφατο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί.

Η δωδεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους: Ρογκαβόπουλο, Λαρεντζάκη, Μωραΐτη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χαραλαμπόπουλο, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νετζήπογλου.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη Λεωφόρο το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού για τους «16» του Europa League

0
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια πρόκριση στους «16» του...
MEDIA

Τηλεθέαση: Η χαρά του μονοψήφιου στη βραδινή ζώνη

0
Περισσότερα από δέκα προγράμματα ρίχτηκαν στην τηλεοπτική αρένα, το...
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

0
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες γύρω από τη δολοφονία του 50χρονου στη Λέρο ο οποίος...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Να μετρηθούμε στη Βουλή για το κράτος δικαίου – «Δεν σέβεστε τη δικαιοσύνη», τον κατηγόρησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

0
Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράνομος τζόγος: Οι βαριές ποινές που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο

0
Ριζική αναμόρφωση στο θεσμικό πλαίσιο, τους ελέγχους και τις...

