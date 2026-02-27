Με Μήτογλου η εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο

Με μία προσθήκη της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στην αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο (19:00) για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Ντίνος Μήτογλου συμπεριλήφθηκε τελικά στη δωδεκάδα και τίθεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το παιχνίδι.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, εκφράζοντας την επιθυμία να ενισχύσει την προσπάθεια της «γαλανόλευκης», με αποτέλεσμα να ενταχθεί στο σχήμα για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μήτογλου δεν είχε αγωνιστεί στο πρόσφατο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί.

Η δωδεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους: Ρογκαβόπουλο, Λαρεντζάκη, Μωραΐτη, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Χαραλαμπόπουλο, Παπανικολάου, Χουγκάζ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νετζήπογλου.