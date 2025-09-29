Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου.

Ο ηθοποιός κρατήθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά και πριν λίγο έφτασε στην Ευελπίδων.

Στην Ευελπίδων ο Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Οι Αρχές έχουν δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο πήρε σβάρνα τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης στην Ευελπίδων, απολογείται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη – Δείτε βίντεο

Οι ποινές με τις οποίες απειλείται ο Βασίλης Μπισμπίκης, με βάση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές, είναι χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης αλλά και ποινική δίωξη με το άρθρο 290Α ΠΚ για Επικίνδυνη Οδήγηση.

Τα βίντεο από το γλέντι

Παράλληλα, οι Αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος «καρφώθηκε» στα τρία ΙΧ και πως έχασε τον έλεγχο του αγροτικού.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν είναι ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σε ποσότητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς, όπως ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του νωρίτερα βρισκόταν σε ένα κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Το protothema.gr παρουσιάζει δύο βίντεο από τις ώρες που προηγήθηκαν του ατυχήματος στην Φιλοθέη με τον Βασίλη Μπισμπίκη να διασκεδάζει με την παρέα του σε γλέντι που διοργάνωνε ο τοπικός σύλλογος Κρητών το βράδυ της Παρασκευής.

Ο 48χρονος φαίνεται αρχικά να κάθεται στα πρώτα τραπέζια και να συνομιλεί με φίλους του ενώ στη συνέχεια ανέβηκε προς τη σκηνή και σε εύθυμη διάθεση τραγούδησε και χόρεψε υπό τη μουσική γνωστού, κρητικού λυράρη.

Το γλέντι του Βασίλη Μπισμπίκη πριν το τροχαίο (1)

Το γλέντι του Βασίλη Μπισμπίκη πριν το τροχαίο (2)

Αμέσως μετά – κατά δήλωσή του – πήρε το θηριώδες αγροτικό και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του προκαλώντας το ατύχημα στη Φιλοθέη.

Υπενθυμίζεται πως στο γλέντι που διασκέδαζε ο ηθοποιός στη Μεταμόρφωση το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε και η άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε 20 άτομα με 2 από αυτούς να καταλήγουν στο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.