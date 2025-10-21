Το παιχνίδι Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για το Champions League πρωταγωνιστεί στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/10/25). Ο Άρης ρίχνεται στη μάχη του Eurocup ενάντια στη Μανρέσα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι στη Βιέννη.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός UEFA Youth League
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Καµίλο Ούγκο Καραµπέλι – Φίλιπ Μίσολιτς Βιέννη
15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νταβίντ Γκοφάν – Μάριν Τσίλιτς Βασιλεία
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάμερον Νόρι – Αντρέι Ρούμπλεφ Βιέννη
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Λορέντζο Μουζέτι Βιέννη
19:00 Novasports 5HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Χάμπουργκ Τάουερς EuroCup
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ιγκοκέα – Τριέστε FIBA Basketball Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός UEFA Champions League
20:00 Novasports Prime Άρης – Μανρέσα Eurocup
20:00 Novasports Start Ουλμ – Μπεσίκτας Eurocup
21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Σλασκ Βρότσλαβ Eurocup
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπενφίκα UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League