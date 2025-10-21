Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Με Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για το Champions League και Άρης – Μανρέσα για το Eurocup οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Newsroom
Το παιχνίδι Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για το Champions League πρωταγωνιστεί στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/10/25). Ο Άρης ρίχνεται στη μάχη του Eurocup ενάντια στη Μανρέσα, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι στη Βιέννη.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός UEFA Youth League

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Καµίλο Ούγκο Καραµπέλι – Φίλιπ Μίσολιτς Βιέννη

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νταβίντ Γκοφάν – Μάριν Τσίλιτς Βασιλεία

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Κάμερον Νόρι – Αντρέι Ρούμπλεφ Βιέννη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Λορέντζο Μουζέτι Βιέννη

19:00 Novasports 5HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Χάμπουργκ Τάουερς EuroCup

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ιγκοκέα – Τριέστε FIBA Basketball Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καϊράτ Αλμάτι – Πάφος UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Άρης – Μανρέσα Eurocup

20:00 Novasports Start Ουλμ – Μπεσίκτας Eurocup

21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Σλασκ Βρότσλαβ Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπενφίκα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Νάπολι UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

Ροή Ειδήσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Τζιμπρίλ Σισέ στον Μπενίτεθ: «Φέρε την ομάδα μας εκεί που ανήκει»

0
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ήδη στείλει υπογεγραμμένα τα πρώτα...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιάλμπι: Ολοκλήρωσε το «θαύμα» – Πρωταθλήτρια Σουηδίας για πρώτη φορά στην ιστορία της

0
 μικρή κι «άσημη» για πολλούς Μιάλμπι έγραψε Ιστορία στη...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απόφαση-σκάνδαλο: Επιστρέφουν οι αγώνες της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ από 1/12

0
Οι ομάδες-μέλη της Euroleague συμφώνησαν την Τρίτη (21/10) στην...
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα

0
Τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου ένα 18χρονο παιδί έπνιξε την...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ εναντίον της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας!

0
Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας για...

