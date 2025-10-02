Μαζωνάκης: Μια συνάντηση που περίμεναν με αγωνία οι θαυμαστές τους πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στην «Ταράτσα του Φοίβου». Ο Φοίβος Δεληβοριάς υποδέχθηκε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο θέατρο Άλσος και αφού αγκαλιάστηκαν θερμά πριν ξεκινήσουν, μαζί ταξίδεψαν μουσικά το κοινό με επιτυχίες τους.

«Φέτος το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθους λόγους και όχι για το πόσο σημαντικός και πόσο υπέροχος είναι. Του έστειλα μήνυμα και του έγραψα «Φίλε, η ταράτσα ήταν και είναι για σένα ανοιχτή αγκαλιά». Με παίρνει σε ένα δευτερόλεπτο και μου λέει «Φοίβο, περίμενα πότε θα μου το πεις» εξομολογήθηκε ο τραγουδοποιός αναφερόμενος στην οικογενειακή διαμάχη του τραγουδιστή και στον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, αρκέστηκε να πει από την σκηνή: «Δεν θέλω να με αγαπάνε, να με εκτιμάνε θέλω».

Καλεσμένος να απολαύσει την μουσική αυτή συνύπαρξη, ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας, που αποκάλυψε στην εκπομπή του «Το Πρωινό»:

«Τέτοια αγάπη που έδειξε χθες ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη… εγώ δεν την έχω ξαναδεί. Τον φιλούσαν, τον χάιδευαν… ο κόσμος τον στηρίζει» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Και συνέχισε: «Τον αγαπώ πραγματικά και εκείνος με αγαπάει γιατί έχουμε σχέση ετών, είμαστε φίλοι. Το μυαλό του Γιώργου είναι ξυράφι. Κάθε άλλο παρά τρελός είναι ο Γιώργος. Το χιούμορ , η ετυλομογία και οι ατάκες του, ήταν όπως είναι πάντα.

«Το Δρομοκαΐτειο με αναγέννησε» μου είπε ο Γιώργος. «Είμαι ένας νέος Γιώργος». Για να λήξει αυτή η ιστορία, στο Δρομοκαΐτειο δεν βρήκαν τίποτα στον Γιώργο Μαζωνάκη που να συνδέεται με τρέλα, με ψυχασθένεια και ψυχιατρική νόσο. Δεν του έδωσαν καμία θεραπεία. Εγώ έμεινα μισή ώρα μαζί του, κάθε άλλο παρά ψυχικά ασθενής είναι. Τα έχει 400.

Τον έχει στεναχωρήσει πολύ ο θάνατος της Αρίθας που πέθανε από παγκρεατίτιδα. Την πήγε σε νοσοκομείο ζώων και την επισκεπτόταν δυο φορές την ημέρα. Χθες ήρθαν στο καμαρίνι και οι γιατροί της Αρίθας και του έφεραν ένα δώρο… ο Γιώργος συγκινήθηκε. Ήταν ένα κάδρο που πάνω είχε σαν πλαστελίνη και είχε το αποτύπωμα της Αρίθας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέσπασε σε λυγμούς και έκλαιγε πέντε λεπτά σαν μικρό παιδί και δεν μπορούσε να συνέλθει.

Μου είπε κάποια πράγματα για την οικογένειά του που θα τα κρατήσω για μένα. Είναι πολύ θυμωμένος με την οικογένειά του. Και μου είπε «δεν ξέρω πώς αντέχω». Είναι απογοητευμένος. Είναι μόνος του. Περνάει κλεισμένος στο σπίτι, ώρες μόνος του και δεν μιλάει με άνθρωπο και δεν τον παίρνει και άνθρωπος. Γι’ αυτό μιλάει συνέχεια για μοναχικότητα. Αυτή την περίοδο μιλάει με επιχειρηματίες για να δει πού θα καταλήξει επαγγελματικά. Γιατί «σφάζονται» για τον Γιώργο φέτος οι επιχειρηματίες…».