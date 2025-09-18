Ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από περίπου μία εβδομάδα βρέθηκε στην Ευελπίδων για να καταθέσει μήνυση στην οικογένειά του και σε μία οικογενειακή φίλη, σχετικά με τον ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική μία ημέρα πριν τον Δεκαπενταύγουστο.

Τότε μαθεύτηκε πως μία ημέρα πριν καταθέσει την μήνυση, η μητέρα του, Κλειώ, εισήχθη στο νοσοκομείο, καθώς ήταν απαραίτητο να κάνει μία εγχείρηση. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει αίσθηση και πολλοί απορούσαν εάν ο τραγουδιστής γνώριζε για την κατάστασή της.

Ο δικηγόρους του υποστηρίζει πως δεν ήξερε κάτι, αλλά η αδερφή του, Μαρία δήλωσε πως του είχε στείλει μήνυμα για να τον ενημερώσει, αλλά εκείνος ενώ το διάβασε, επέλεξε να μην κάνει τίποτα – δείτε εδώ τα λόγια της.

Οι μέρες πέρασαν και επτά ημέρες, συγκεκριμένα, μετά το χειρουργείο, η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου παίρνει εξιτήριο, όπως αποκαλύφθηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τον Θάνο Βάγιο, η ίδια θα βρεθεί από ώρα σε ώρα έξω από το νοσοκομείο και θα οδηγηθεί στο σπίτι της, όπου θα συνεχίσει να αναρρώνει. Ο δημοσιογράφος ανέφερε, μάλιστα, ποια ήταν τα πρώτα λόγια της Κλειώς Μαζωνάκη όταν ξύπνησε από την επέμβαση.

«Πού είναι ο Γιώργος; Πώς είναι ο Γιώργος;», ήταν τα λόγια της, ωστόσο, μέχρι και σήμερα εκείνος δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα μέλος να μάθει ποια είναι η πορεία της υγείας της.



Η Κλειώ Μαζωνάκη στάθηκε δίπλα στον γιο της από την απαρχή της πορείας του, δείχνοντας σταθερά αγάπη και στήριξη στον καλλιτέχνη. Το 2021, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, η ίδια μίλησε από καρδιάς για τη σχέση τους: «Η πρώτη λέξη του Γιώργου ήταν “μαμ”… Το πρώτο τραγούδι που είπε ήταν όταν ήταν πέντε ετών και ήταν το “Υπάρχω” του Καζαντζίδη. Τότε καταλάβαμε ότι θα γίνει τραγουδιστής… Πάντα δεμένος μαζί μας, πολύ δεμένος».

Ενώ, σε άλλο σημείο, είπε: «Δούλευε και πήγαινε στο Λύκειο, πήγαινε το πρωί. Έφυγε από μικρό παιδί της επαρχίας μόνος του. Ποτέ δεν τσακώθηκε με τις αδελφές του, μπορώ να πω ότι τις πρόσεχε κιόλας. Το πιο αγαπημένο μου τραγούδι μπορώ να πω είναι το “Ποτέ” που το έχει γράψει ο Πάριος για τον Γιώργο».

Εκείνος, ακούγοντας τα παραπάνω, συγκινήθηκε αρκετά, και με δάκρυα στα μάτια, είπε σχεδόν προφητικά: «Και στις οικογένειες που είναι δεμένες υπάρχουν επίσης προβλήματα γιατί ο ένας μπαίνει στην ζωή του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτείς καθαρά για τις αδελφές σου και τους γονείς σου. Είμαστε μια οικογένεια που ποτέ δεν έχουμε σκεφτεί να είμαστε εις βάρος των άλλων ή να κάνει κακό ο ένας στον άλλον».

Τα δάκρυα και η αφιέρωση επί σκηνής

Χαρακτηριστική εικόνα και μια από τις σπάνιες φορές που είδαμε την μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν το 2022, όταν στο Κατράκειο Θέατρο έλαβε χώρα μία πολύ φορτισμένη στιγμή. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Ώρες Μικρές», ο τραγουδιστής έκανε έκκληση στο κοινό: «Θέλω να πω στον πατέρα μου να ανεβάσει τη μάνα μου στη σκηνή να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο…».

Η μητέρα, που γιόρταζε τη γιορτή της εκείνη τη βραδιά, ανέβηκε στη σκηνή, χόρεψε ζεϊμπέκικο και συγκίνησε τον γιο της αλλά και το κοινό, που τους αποθέωσε θερμά.

Η δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και η δύσκολη σχέση με την οικογένειά του

Σας θυμίζουμε ότι την περσινή τηλεοπτική σεζόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα και προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω, αλλά και τη σχέση του με την οικογένειά του.

Σε ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου για το πώς ήταν εκείνο το διάστημα οι σχέσεις του με την αδελφή του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του, ανέφερε: «Θα προσπαθήσω να τους σκέφτομαι με αγάπη – με δυσκολία αυτό – αλλά πιστεύω θα έρθει κι αυτός ο καιρός. Ας αφήσουμε τον χρόνο να δείξει τι θα γίνει. Αν η ζωή, ο τρόπος και ο χρόνος και η ενέργεια είναι να σε πάνε από εκεί, θα σε πάνε εκεί. Εγώ θέλω να κρατήσω τι καλές μου αναμνήσεις, όσον αφορά τους γονείς μου και τις αδελφές μου που αγαπώ.

Από εκεί και πέρα, να βάλουν μυαλό και να δείξουν αυτό που πρέπει να δείξουν, δεν θα πω παραπάνω», είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στη συνέχεια όταν η παρουσιάστρια τον ρώτησε για το εάν του τηλεφώνησε η αδελφή του μετά το εξώδικο που της απέστειλε ο τραγουδιστής, εκείνος απάντησε: «Είναι δυνατόν να μη με έχει πάρει; Εννοείται μου τηλεφώνησε. Το πρόβλημα δεν το δημιούργησα εγώ, δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι, και δεν απολογούμαι, απολογείται αυτός που είναι ένοχος. Εγώ δεν έχω να απολογηθώ – ούτε για τη ζωή μου ούτε για αυτό που συμβαίνει».

«Μιλάμε για μια οικονομική καταστροφή;» ρώτησε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου, με εκείνον να απαντά: «Καταστροφή δεν θα το έλεγα διότι δε με αφήνει ο Θεός να καταστραφώ».

«Η μητέρα τους είναι εκείνη που της έχει κοστίσει πολύ αυτή η κατάσταση»

Άνθρωπος από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην ίδια εκπομπή και ανέφερε ότι αυτή η κατάσταση είχε επηρεάσει πολύ την οικογένεια του τραγουδιστή και πιο πολύ τη μητέρα του.

«Η απόφαση του Γιώργου Μαζωνάκη να συνεχίσει τη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς στην οικογένεια ούτε στο στενό φιλικό περιβάλλον του τραγουδιστή. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι πάθαμε όλοι σοκ. Όλα έδειχναν πως έχει ηρεμήσει η κατάσταση και πως τα δυο αδέλφια σιγά σιγά θα έφτιαχναν τη σχέση τους. Η Βάσω ήθελε να τα βρει εξωδικαστικά με τον αδελφό της και να έρθει σε κάποιο συμβιβασμό.

Η μητέρα τους είναι εκείνη που της έχει κοστίσει πολύ αυτή η κατάσταση. Τη στενοχωρεί πολύ που τα δυο της παιδιά δεν μιλιούνται, όταν τους καμάρωνε και τους δυο πάντα αγαπημένους. Την ημέρα που δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του Γιώργου, της ανέβηκε η πίεση», ανέφερε.

Η σχέση τους σήμερα

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγο μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο, μίλησε ξεκάθαρα για «μεθόδευση», με στόχο να εγκλωβιστεί και να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις του, κάτι που όπως υπογράμμισε δεν πρόκειται να συμβεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «δεν έχει καμία επικοινωνία ούτε με τη μητέρα, ούτε με τον πατέρα, ούτε με τις αδελφές του», ειδικά από τη στιγμή που η οικογένεια ήταν εκείνη που αιτήθηκε τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο.

Η ακούσια νοσηλεία, όπως τόνισε, προβλέπεται μόνο όταν κάποιος θεωρείται επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τρίτους. «Όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος, αλλά είναι απόλυτα υγιής και αυτό πλέον το βεβαιώνουν επισήμως οι γιατροί -και με τη βούλα που λένε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε πως από την πρώτη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης, και ο δικηγόρος του, τόνιζαν ότι η οικογένεια του τραγουδιστή έδρασε με δόλο. Από την άλλη οι συγγενείς του, στη μοναδική ανακοίνωση που εξέδωσαν, έθεσαν ως προτεραιότητα την υγεία του.